Hayat artık daha pahalı!

Devletin bol keseden harcamaları kasada para bırakmayınca ne yapılacak?

Gelsin yeni vergiler, yeni zamlar!

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni vergiler yürürlüğe girdi. Çok değil,

22 gün sonra 1 Ocak'tan itibaren bu vergiler, dolu gibi tepemize yağmaya başlayacak! Bazı ekonomistler gelen vergileri tsunamiye benzetiyor!

İktidar temsilcileri yeni vergilerin yüksek gelir gruplarına yönelik olduğunu söylüyor ama gerçek tam olarak öyle değil!

Vergilerin, ücretlere yapılan zamların iki misli arttırılması haksızlık oldu. Her türlü harç, vergi ve trafik cezaları 1 Ocak'tan itibaren yüzde 22.58 zamlanıyor. Bu oran orta ve alt gelir gruplarını daha çok etkileyecek ve dolaylı vergilerle birlikte sıkıntılar artacak!

Başka bir ifadeyle 2020 yılında Türkiye'de hayat yüzde 22.58 oranında daha pahalı hale geliyor.

Herkesin ödediği dolaylı vergilerle birlikte ülkemizdeki vergi yükünün yüzde 70'inden fazlasının sade vatandaşların sırtına bindirilmesi hakkaniyet ölçülerine sığmıyor!

Üç gün sonra İngiltere'de önemli bir seçim var.

Perşembe günü sandık başına gidecek olan İngiliz halkı yeni iktidarı seçecek.

Türkiye'yi de ilgilendiren seçimin güçlü adayları:

1) Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti.

2) Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi.

Seçimin kaderi “Avrupa Birliği'nde kalalım mı? Yoksa ayrılalım mı?” sorularında yatıyor.

Muhafazakâr Partili Boris Johnson “Referandumda halkımız Avrupa Birliği'nden ayrılmamızı istedi, ayrılacağız!” diyor.

İşçi Partili Jeremy Corbyn ise “İngiltere'nin menfaati Avrupa Birliği'ndedir. Seçimi kazanırsak biz AB'de kalacağız!” diyor.

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Bilindiği gibi Muhafazakâr Parti lideri Boris Johnson'un dedesi bir Türk'tü… Dede Ali Kemal, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra vatana ihanetten yargılanmak için trenle Ankara'ya götürülürken İzmit'te linç edilmişti! Belki de bunun etkisiyle Boris, Türkiye'ye sempati ile bakmıyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e gelince… Tam bir Türk dostu… İngiltere'de yaşayan Türklerin çoğu seçimde ona oy verecek.

Corbyn: “Türkiye vatandaşları İngiltere'ye serbest dolaşım kuralları çerçevesinde girip çıkabilmelidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi gerekiyor. Bizzat İstanbul'a giderek Türkiye'nin birliğe alınması çağrısında bulunacağım” diyordu.

Fakat… Jeremy Corbyn'in kurmayları, böyle bir girişimin İşçi Partisi'ne zarar vereceğini ve oy kaybına yol açacağını ileri sürerek onu şimdilik bu düşüncesinden vazgeçirdiler.

Jeremy Corbyn'in Türkiye'ye ve Türklere olan sevgisi devam ediyor.

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Perşembe günkü seçim ne olacak? Kim kazanacak?

Anketlerde Boris Johnson'un önde gittiği belirtiliyor. Fakat İngiltere'de seçim öncesi anketlerin yanıldığı ve seçimlerin sürpriz sonuçlarla bittiği de birçok defa görülmüştür.

Bu bakımdan Jeremy Corbyn'e şans tanıyanların sayısı hiç de az değil.

Eğer seçimi Corbyn kazanırsa, Türkiye Avrupa'da kendisine güçlü bir destek bulacak.

Bodrum'da müzik şöleni

Çoktandır Bodrum'dan uzaktayım.

CHP'li belediyenin başarılı çalışmalarını duyuyorum. Tabii ki bunları yerinde görüp inceledikten sonra anlatacağım.

Bodrum'da yaz-kış yaşayan Türk müziğinin çınarı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın sanat yönetmenliğinde bir müzik şöleninin hazırlandığını haber aldım.

Üstat Nevzat Atlığ, Bodrum'daki müzikseverleri Dr. Adnan Çoban ve altı kişilik ünlü saz sanatçısından oluşan grubunun vereceği konserde beraber olmaya davet ediyor.

Son dönemin en başarılı solistlerinden Adnan Çoban, aslında bir doktor, psikiyatrist. “Bizden Nağmeler” TV programlarıyla tanındı.

Adnan Çoban'ı yetiştiren iki müzik hocası: Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Prof. Dr. Ali Rıza Kural.

KARSANAT (Karya Kültür ve Sanat Derneği) tarafından düzenlenen “Adnan Çoban Türk Müziği Konseri” bu Çarşamba günü saat 20.00'de Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bodrumlu sanatseverlere bir müzik ziyafeti…

TEBESSÜM

Akmayan neresi var?

Şair Eşref (1846-1912) devlet hizmetine girip bir dönem Kırkağaç'ta kaymakamlık yapar.

Kaymakamlık binasında tavandan sular aktığını gören Eşref, tamiri için ödeneğe ihtiyacı olduğunu hükümete bildirir. Başkentten, kaymakamlığa şöyle bir yazı gelir:

“Nerelerin aktığını tek tek bildiriniz!”

Bunun üzerine Şair Eşref durumu şöyle özetler:

“Musluklar hariç, her yer akıyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ulus kendi gücüyle bağımsız olamazsa, başka ulusların kuklası olur!