Ben kendi hesabıma üzgünüm.

Erdoğan, Amerika gezisine gitmemeli, yeni bir mektup gönderen saygısız Trump'ın davetini geri çevirmeliydi. Yapmadı, yapamadı!

Bugün Beyaz Saray'da önemli bir görüşme var.

7 ayrı başlıkla birlikte çirkin mektubun da gündeme geleceği belirtiliyor. Konular:

1) Suriye ve PKK/YPG,

2) Teröristlerin çekilmesi için ABD ile yapılan 13 maddelik mutabakat mektubu,

3) FETO'nun iadesi,

4) Halkbank davası,

5) Türkiye'ye verilmeyen F-35 uçakları,

6) Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yaptırım kararları,

7) ABD ile ticarette 100 milyar dolar hedefi…

Tüm bunların görüşüleceği ve terbiye özürlü Trump'ın, Erdoğan'ın şahsında Türk ulusuna gönderdiği hakaret dolu mektubun da gündeme geleceği belirtiliyor.

Peki ne olacak? Sanırım her zamanki gibi nasihat alacağız!

Hep “Eğitim, eğitim” diyoruz. Neden?

Çünkü eğitimi yüksek olan uygar bir halkı yönetmek kolaydır ama köleleştirmek imkânsızdır.

Tarih boyunca silinip giden devletlerin büyük bir kısmı, eğitimde geri kaldıkları için batmışlardır.

Eğitimsiz bir milletin tutsak olacağını belirten Atatürk şöyle der:

“Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek topluluk halinde yaşatır, ya da bir milleti tutsaklığa ve yoksulluğa terk eder.”

Bugün biz ne haldeyiz?

Durumumuz hiç de parlak değil! Milli Eğitimdeki yanlışlıkları dile getirdikçe bize kızanlar oluyor. Fakat gerçeklerden kaçmak mümkün değildir.

Rahmetli Erdal İnönü'nün dediği gibi “Gerçeğin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır!”

★★★

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) raporuna göre Türkiye öğrencilerine en az para harcayan üçüncü ülke konumunda…

Aynı raporda, eğitime en az yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyoruz ve dünya ortalamasının gerisindeyiz.

Düz liseleri imam hatip okullarına çeviren politikaları ile eğitimde çok başarısız olan bir ülkenin yalnız Avrupa ortalamasının değil, tüm dünya ortalamasının gerisinde kalmasını normal karşılamak gerekiyor.

★★★

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, OECD'nin 2019 yılı eğitim raporunda ülkemizin yine ortalamanın altında kalıp sonlarda yer alması nedeniyle Meclis Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi verdi.

“OECD raporu, Türkiye'de eğitimin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi” diyen Gürsel Tekin, Milli Eğitim Bakanı'na, bu acıklı durumu anlatması için yedi soru sordu.

Milli Eğitim Bakanı o sorulara cevap verir mi?

“Tek Adam Yönetim Sistemi”nde Bakanların Meclis'e karşı hiçbir sorumluluğu yok. Bir Bakan, soru önergelerine canı isterse cevap verir, canı istemezse vermez!

Böyle demokrasi dışı bir yönetim sistemiyle ülkemizin, ilerlemek bir yana, her gün biraz daha geriye gitmesi kaçınılmazdır!

Atatürk'ün dediği gibi “Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur!”

Suriye'de oyuna geldik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Washington'da, saygısız Trump'la görüşecek.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ “Trump'ın çirkin mektubundan sonra Erdoğan'ın Amerika'ya gitmemesi gerekiyordu ama gitti. Çünkü gitmesini gerektiren sebepler var” diyor.

Peki, bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkar?

Özdağ'a göre; Türkiye'nin iyiliğine bir sonuç çıkması mümkün görünmüyor.

Suriye'de her geçen gün batağa giriyoruz. İşler sürekli zorlaşıyor.

Yalnız Amerika değil, Rusya da, YPG/PKK terör örgütüne silah yardımı yapmaya başladı.

Rusya'nın oyunu… Amerika'nın oyunu… Türkiye'yi etkisiz ve çaresiz hale getirdiler! Maalesef artık elimiz kolumuz bağlı! Oyuna geldik!”

TEBESSÜM

Kahraman mı, terörist mi?

New York'un ünlü Central Park'ında küçük bir çocuğu azgın bir köpeğin dişlerinden kurtararak hayvanı boğan iri yarı gencin yanına koşan Amerikalı gazeteci sormuş:

“Kahraman Amerikalı genç, küçük bir çocuğun hayatını kurtardı, diye yazabilir miyim?”

Delikanlı “Fakat ben Amerikalı değil, Türk'üm!” demiş.

Ertesi gün Amerikan gazetelerinde manşet:

“Bir Müslüman, Central Park'ta bir köpeği boğdu. FBI, olayın El Kaide terör örgütü ile bağlantısını araştırıyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Her şeyden bir parça bileceğine, bir şeyi tam olarak bil daha iyi!