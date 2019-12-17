Son yıllarda iktidar sayesinde psikiyatrik bozukluklarda kullanılan depresyon ilaçlarının kullanımı artmış! CHP'li İrfan Kaplan söylüyor bunu ve diyor ki:

“17 yılda ülkede ne ruh sağlığı, ne akıl sağlığı, ne de beden sağlığı kaldı!”

İrfan Kaplan sanırım bu bilgileri uzman hekimlerden almıştır ama toplumun ruh halini anlamak için hekim olmaya da gerek yok!

İşsizlik, yoksulluk, kadın cinayetleri, intihar eden yurttaşlar, hepsi ortada…

Sıkıntıların oluşturduğu ruhsal bunalımlar, beyinde fırtınalar yaratıyor!

Asgari ücreti ele alalım… TÜRK-İŞ, halen 2020 lira olan asgari ücretin 2578 liraya çıkartılmasını istiyor, TİSK “Yoo, o kadar veremeyiz, en fazla 2262 lira verebiliriz. O da 100 lira olan devlet desteğinin 200 liraya çıkartılması şartıyla!” diyor.

Anlaşılan asgari ücret toplantılarından pek umut yok! İnsanlarımızın bir kısmı ruhsal bunalımlara girmesin de ne yapsın?