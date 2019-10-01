Vah vah! Meclis ne halde?

Tatil bitti! 73 günlük aradan sonra Meclis bugün açılıyor.

CHP'li Özgür Özel, Tek Adam Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin bozulduğunu söyleyerek “Meclis'in eski etkinliğine yeniden kavuşmasını diliyorum” dedi.

Haklıdır. Bugün Meclis şeklen vardır ama etkisiz, göstermelik bir Meclis'tir bu…

Ülkeyi yaşadığımız sıkıntılı günlere sürükleyen dertlerin temelinde, Meclis'in devre dışı kalması yatıyor!

SARAY, tek imza ile her kararı alıyor. Tek Adam Sistemi ülkeyi her geçen gün biraz daha geriye götürüyor!

Ülkenin kurtuluşu için işlemeyen bu sistemin acilen değiştirilmesi gerekiyor!

Geldiğimiz nokta bu! Meclis ha var, ha yok!

Demokrasi böyle mi işler? İşlemiyor tabii ki!

İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın şu sözleri acınacak halimizi gösteriyor:

“Meclis ne yazık ki şehir kulübüne dönüştü! Tek Adam Sistemi'nin TBMM'yi göstermelik bir meclis haline getirmesi üzücüdür!”