Son bir haftadır gece-gündüz tartıştığımız konu elbette ki kötü bir olaydır.

Muharrem İnce ile konuştum. Gazetede de net olarak yazdığım gibi ona üzüntümü ve özürlerimi bildirdim. Olgunlukla karşıladı.

“Her şerde bir hayır vardır” denir.

Bu şer, CHP içindeki gizli iktidar mücadelesini ortaya çıkartması bakımından belki de hayırlı oldu.

Muharrem İnce'nin, Genel Merkez'in içinde bir çetenin olduğundan söz etmesi olaya daha ciddi boyutlar getiriyor.

Partide iktidar mücadelesi, güç kavgası olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Muharrem İnce'nin “Bana yakın olan herkes partiden uzaklaştırıldı, yalnız bırakıldım” şeklindeki sözleri de, bu iktidar kavgasının boyutunu göstermesi bakımından bir hayli önemli.

Değer verdiğim bir gazeteci arkadaşım “Kurum olarak CHP'den de özür dilemelisin!” diye yazdı. Haklıdır. Tabii ki CHP'den de içtenlikle özür diliyorum. Ancak vatandaşın umudu olan CHP'de, parti içi çekişmelere son verilmesini diliyorum.