Belediyeye, eski başkanları aklayan müfettişler mi gönderiliyor?

Ankara, İstanbul başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları, geçmişe dönük önemli iddialar içeren konularda İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep istiyor. Geçmişte ihbarlar üzerine incelenip sonuçta “İddia konuları gerçek değildir” denilip kapatılan dosyalar olduğu da biliniyor. Şu anda en dikkat çekici olay, AKP'li başkanların, dosyalarını inceledikten sonra “Suç unsuru” bulamayan müfettişlerin, İçişleri Bakanlığı tarafından bu kez el değiştiren belediyelere gönderileceğine ilişkin iddialardır.

Gönderilen mülkiye müfettişi daha önce inceleyip kapattığı dosya için bu kez, “Suç unsuru vardır” diyemez. Böyle bir rapor düzenlemesi halinde, geçmişte “aklayan” raporun karşılığında müfettişin oğlunun 24 Haziran 2016'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BELPA şirketine yerleştirdiğine ilişkin belgeler ortaya çıkacaktır. Bu kişinin, belediyenin el değiştirmesinden sonra işe gelmediğinin anlaşıldığı, 1 Ekim 2019'da da istifa ettiği anlaşılacaktır.

GÖKÇEK DÖNEMİ

Belediye müfettişleri, Melih Gökçek dönemi ile ilgili yolsuzluk, usulsüzlük iddialarını içeren bir çalışma yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istendi. Ama Gökçek'i haklı çıkaran raporlarda imzası olanlar bu müfettişler olmasın…

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 11 Eylül 2019 tarihli onayı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında Mülkiye Müfettişliği araştırma yapacak. Mansur Yavaş döneminde ele alınan ve hakkaniyetle soruşturulması istenilen Gökçek ile ilgili 1 Ocak 2015- 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki işlemlerle ilgili iddialardan bazıları şöyle:

-Söğüt İnşaat'ın, ANFA Şirketi ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan, Ankara'nın muhtelif yerlerinde yaptığı asfalt ihalelerinin İhale Kanunu'na ve Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılmadığı.

-Belbeton A.Ş. ile ilgili olarak, Ankara'nın muhtelif yerlerine yapılan kaldırım ve orta refüj bariyerleri ile ilgili ihalelerin usulüne uygun olarak yapılmadığı.

-Genç İnşaat Şirketi'nin, Belediyeye ait ANFA Şirketi'nden Dikmen Vadisi'nin 1. ve 2. Etap Bakım ve Onarım ihalesini aldığı ve bu ihalenin usulüne uygun olmadığı.

-Koçak İnşaat'ın, ANFA Şirketi'nden Ankara'nın muhtelif yerlerinin ağaçlandırılması için ithal ağaç ihalesine katılıp aldığı ve ihalelerin İhale Kanunu Esas ve Usulleri'ne aykırı olarak yapıldığı.

-Lilyum Akaryakıt Şirketi'nin Göksu Parkı'nın bakım/onarım işini ANFA Şirketi'nin yaptığı ihale sonucunda aldığı, bu ihalenin, İhale Usul ve Esasları'na uygun olarak yapılmadığı.

-Neon İnşaat Şirketi'nin Ankapark için yapılmış olan ihaleyi aldığı, bu ihalenin de usulüne uygun olarak yapılmadığı.

ARSA KARŞILIĞI ÖDEME

Büyükşehir Belediyesi, işleri yaptırıyor ama para ödemesine gelince, “Param yok, size arsa verelim” diyor. O arsaların gerçek değerinin çok altında verildiği de belediyede hep konuşulan bir konuydu. İşte, Söğüt İnşaat, Belbeton, Genç İnşaat şirketlerine; Büyükşehir Belediyesi'ne ve ANFA Şirketi'ne yaptığı işler sonucunda hak edişlerinin karşılığı yeterli nakit ödeme imkanı olmadığından, Dikmen Vadisi'nden ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın önceki bulunduğu yerin (Antares Avm) karşısındaki arsa verildi. Bu iş ve işlemlerin, İhale Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmadığı da araştırılacak.

Tüm bunlar yapılırken Mahalli İdareler Kontrolörü, Bakanlık Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri veya o tarihlerde Sayıştay denetçilerince denetlenip denetlenmediği, Kamu İhale Kurumu'na herhangi bir itiraz yapılıp yapılmadığı, bu konularda rapor bulunup bulunmadığı da incelenecek. Şimdi, iddia konularına ilişkin olarak Fen İşleri, Mali Hizmetler, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile diğer daire başkanlıkları, ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti.'nde bulunan her türlü ayrıntılı, bilgi ve belge ve dokümanlar da yeniden gözden geçirilecek.

GELELİM ENDİŞE KONUSUNA

Geçmiş dönemde sözü edilen iddiaların bazıları incelenmişti. İnceleyen, yani o günlerde “Her şey usulüne uygun yapılmıştır” diye rapor düzenleyen müfettişlerin, belediyede görevlendirileceği endişesi var. Bu durumda, bir gerçeğin ortaya çıkarılması da mümkün olmayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçmiş döneme ait iddiaları araştırmış ve aklamış olan müfettişlere, yeni görevlendirmede yer vermemesi gerekiyor. Aksi halde aynı kişilerin, önceki dönemde olduğu gibi her şeyin usulüne göre yapıldığını öne sürüp dosyaları kapatatacakları endişesi var. Eğer, Soylu bunu yapmazsa, aynı müfettişleri yine gönderirse o soruşturmalardan bir şey beklemeyin…