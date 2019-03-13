Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor

Siyasi tansiyon giderek yükseliyor. Hemen her şey siyaset malzemesi yapılıyor. Miting meydanlarında yapılan bazı açıklamalar şaşırtıyor. Liderini dinlemek, alkışlamak için gelenler, söyleneni hep doğru kabul ediyor. Miting bittiğinde birbirlerine soruyorlar, “Böyle denildi ama gerçekten öyle mi?” diye.

Bazı bilgileri öğrendiğimizde, Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler verildiği izlenimi edindim. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı her konuyu derinlemesine bilmeyebilir. Örneğin kendisine “Şırnak'a doğalgaz götürdük” bilgisi verildiyse, Şırnaklıların şimdi “Düğmeyi çevirince ısındığını” tahmin eder.

ŞIRNAKLI ÖYLE ŞAŞIRDI Kİ

Bölücü terör örgütünün kuruluş yıllarından beri öncelikli hedeflerinden birisi Şırnak'ı “Kurtarılmış bölge” yapmaktı. Nitekim 1993 yılında ili ele geçirmek isteyen teröristlerle günlerce süren çatışmalar oldu.

Tabii yıllar geçince bazı şeyler unutuluyor. Ama Şırnaklı, Cizreli, Silopili, Nusaybinli terör örgütünden çok çekti. Devletimiz yaraları sarıyor ve bu kapsamda yıkılan, harabeye dönen evlerin yerine daha sağlıklı konutlar yapılıyor.

Devlet milyonlarca lira harcarken, o yöremize doğalgaz da getirir, dağıtır. Danışmanlarının hazırladığı konuşma metnini Cumhurbaşkanı Şırnak'ta okurken şöyle der:

“Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğalgaz verdik. Düğmeye basınca ev ısınıyor artık. Bu yıl için de Cizre, önümüzdeki yıl Silopi ve İdil'e doğalgazı vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri alkışlandı. Bazıları doğalgazın geldiğini Cumhurbaşkanının konuşmasından öğrendi. Mitingden sonra birbirlerine “Sizin eve doğalgaz geldi mi?” diye birbirlerine sordular. Anlaşıldı ki doğalgazın sadece ana borusu gelmiş. Doğalgazı evlere taşıyacak boru bile döşenmemiş.

En zor günlerinde de devletinin yanında yer alan Şırnaklı, büyük hizmetlere layık. Yatırımın da, üretimin de kıymetini bilir.

NEREDE O HASTANE?

Bazı danışmanların Cumhurbaşkanı'na yeterli araştırma yapmadan bilgi verdiğine ilişkin çok örnek var. O yüzden olsa gerek, Erdoğan'ın ziyaretinden bir gün önce CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, yaptığı açıklamada “Şanlıurfa Havaalanı, Harran Üniversitesi 500 yataklı hastane, AKP iktidarından önce yapıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa'ya 1.700 yataklı hastane yapılmakta olduğunu söyledi. Hastane konusu da kaç seçimdir hep gündeme getiriliyor ama ortada hastane inşaatı da yok. Sırrın-Karşıyaka bölgesinde yıllardır hastane arsası var ama ortada inşaat yok, atılmış bir temel bile bulunmuyor.

Şanlıurfalı inşaat yapılsa haberi olur. Cumhurbaşkanı'na danışmanları hastane inşaatının devam ettiği bilgisini verince, Erdoğan da bunu miting alanında açıklayınca, CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, Başkan yardımcısı Ahmet Budak ile birlikte inşaatın yapıldığı söylenen yere gitti.

Ortada inşaatta, inşaat hazırlığı da yoktu. CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, izlenimini şöyle anlattı:

“Gittiğimizde inşaatın başlamış olduğunu görsek, Şanlıurfalı olarak memnun olacaktık. Ama, üzüldük. Çünkü, Cumhurbaşkanı'na hastane konusunda yanlış bilgi verildiğini yerine gidip gördük. Cumhurbaşkanımıza danışmanları daha sağlıklı bilgi vermeli.”

BİR GÜN OLACAK

Kuşkusuz AKP hükümeti döneminde ülkeye önemli eserler de kazandırıldı. Ancak, Şırnak'ta doğalgaz dağıtımı olmadığını Şırnaklı biliyor. Bazı illerimiz gibi Şırnak'ta doğalgaza kavuşacak, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi düğmeyi çevirip ısınacaklar.

Şanlıurfa'nın önemli ihtiyaçlarından birisi hastane. Bunun için arsa alındı. Ama, Cumhurbaşkanı için hazırlanan konuşma metninde, inşaatın devam ettiği belirtiliyor. Oysa ortada inşaat diye bir şey yok. Sadece boş bir tarla var.

Ana boru döşendiğine göre Şırnak'a bir gün doğalgaz verilecek, evler doğalgazla ısınacak. Arsası hazır olduğuna göre Şanlıurfa'ya 1.700 yataklı hastane yapılacak. Ancak, verilmeyen doğalgazı verilmiş, başlanmamış inşaatı başlanmış gibi göstermek de doğru değil. Çünkü gerçeğin ne olduğunu orada yaşayan insanlar biliyor.

Yapılması gereken, son bilgileri kaynağından öğrenmek ve konuşma metinlerini de ona göre hazırlamak. Aksi durum, devlete güveni zayıflatıyor.