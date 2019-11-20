HDP, önemli bir karar aşamasında

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye başkanlığı, bin 230 belediye meclis üyeliği ve 102 il genel meclis üyeliği kazanmıştı. Kayyım atanan il ve ilçelerde meclis üyelikleri ortadan kaldırıldı. Bütün yetki vali ve kaymakamlarda toplandı.

Son yıllarda siyaset hep HDP üzerinden yapılıyor. CHP'ye oy veren HDP'lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor. Bundan İYİ Parti de nasibini alıyor. Oylar AKP'ye verildiğinde bir sorun yok ama HDP'linin CHP'ye oy vermesini “CHP'nin PKK ile işbirliği” olarak yorumlayanların da az olmadığını biliyoruz. Yani siyaset hep HDP üzerinden yürütülüyor.

24'Ü ALINDI

İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından HDP'li 3'ü büyükşehir 1'i il, 19'u ilçe 1'i de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediyenin belediye ve eş başkanları görevden uzaklaştırıldı, yerlerine vali ve kaymakamlar kayyım atandı.

14 belediye eş başkanı da tutuklandı. Seçimden sonra 30 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı, 8 belediye meclis üyesi tutuklandı. Aynı sürede Muş'ta 7 il genel meclis üyesi görevden uzaklaştırılırken, Tunceli ve Bitlis'te iki il genel meclisi üyesi tutuklandı. Kayyım atanan belediyelerde 493 meclis üyesinden 372'sini HDP'li üyeler oluşturuyordu. O meclisler de fesih edildi. Yaşananlar, HDP'yi önemli kararlar alma noktasına getirdi.

KİMİ TUTUKLU

Seçimi kazandıktan sonra mazbatası verilmeyen HDP'li başkanlar da olmuştu. Eğer bu kişiler suçluysa, seçilme yeterliliği yoksa seçime sokulmamalıydı. Bunu söylediğiniz zaman da bölücü terör örgütüne destek veriyormuş gibi suçlanabiliyorsunuz. Araştırdığımızda HDP'li başkanlarla ilgili şu bilgileri öğrendim:

– Tutuklanan HDP'li belediye başkan ve eş başkanlar: Adnan Selçuk Mızraklı (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı) Keziban Yılmaz (Kayapınar), Rojda Nazlıer (Kocaköy), Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay (Kulp), Melike Göksu (Karayazı) ,Cihan Karaman (Hakkari), Remziye Yaşar, İrfan Sarı (Yüksekova), Semire Nergiz ve Ferhat Kurt (Nusaybin), Yıldız Çetin (Erciş), Azim Yacan ve Şehzade Kurt (İpekyolu)

– Görevden alınan başkan ve eş başkanlar: Orhan Ayaz ve Gülşen Özer (Bismil), Ahmet Çevik ve Gülistan Ekti (Hazro), Davut Kesen (Kayapınar), Kasım Pervane (Kocaköy), Belgin Diken ve Mehmet Deviren (Yenişehir), Orhan Çelebi ve Songül Doğan (Akpazar), Burhanettin Şahin (Karayazı), Hümeyra Armut (Hakkari), Ahmet Türk ve Necla Figan Altındağ (Mardin Büyükşehir), Nilüfer Elik Yılmaz ve Zeyni İpek (Kızıltepe), Mehmet Zığrık ve Berivan Kutlu (Cizre), Songül Erden ve Murat Şen (İdil), Bediha Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı (Van Büyükşehir), Bayram Çiçek (Erciş), Caziye Duman ve Şehabettin Bilmez (Saray), Mülkiye Esmez (Derik), Nalan Özaydın (Mazıdağ), Gülistan Öncü (Savur), Hatice Çevik (Suruç).

Kayyım atanan belediye başkanlıkları için yaklaşık 2.5 milyon kişi oy kullanmıştı. Diyarbakır'da 91, Mardin'de 52, Van'da 70 olmak üzere toplam 213 büyükşehir belediye meclis üyesi de kayyımların fesih yetkilerini kullanmaları sonucu fiilen görevden uzaklaştırılmış oldu.

ÖNEMLİ TOPLANTI

Başkanlarının bir kısmının tutuklanması, bazılarının görevden alınması, belediye meclis üyeliklerinin fesih edilmesi, partilerinin sürekli hedef gösterilmesi karşısında HDP yeni arayışlara girdi. Bu kapsamda, bugün parti yöneticileri, belediye başkanları, HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ankara'da bir araya gelecek ve yeni “Yol haritası”nı belirleyecek.

HDP'nin bulunduğu bütün koltukların bırakılması ya da mevcut koltukların korunması için görüşler dile getirilecek. Parti yönetiminin büyük önem verdiği bu toplantı, HDP'nin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

NİÇİN ALINDI?

Mardin'in Mazıdağı İlçesi Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın görevinden alınması üzerine bu göreve teamül gereği Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç'in atanması gerekiyordu. Belediyeye el konulacağı zaman Mardin'den Çevik Kuvvet polisleri sabaha karşı Mazıdağı'na gitti ve belediye binasına girildi. Kaymakam Mustafa Dinç, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı arayıp belediyeye el konulacağının kendisine söylenmediğinden yakındı. Bunun üzerine Dinç, aynı gün görevden alındı, yerine Mustafa Duran Kalkan kaymakam ve belediye başkanlığına kayyım olarak atandı.

Kaymakamların belli hizmet bölgelerinde kaç yıl görev yapacağı belliydi. Yönetmelik değişikliğiyle bunu kaldırdılar. İçişleri Bakanı istediği zaman görev yerini değiştirebiliyor, buna dava da açılamıyor. Kaymakamları, bazı AKP ilçe başkanlarının oyuncağı haline getirdiler. Yazık ediyorlar mülki amirlere.