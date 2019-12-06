O veto edildi, ya diğer yasa?

Zehir kusan, 13 termik santrale filtre taktırılması için tanınan 3 yıllık süre 31 Aralık 2019'da dolacaktı. AKP milletvekillerinin oylarıyla, bu santrallerin 30 ay daha filtresiz çalışmasına “evet” denildi. TBMM'den geçen yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Beklenmedik bir gelişme yaşandı. Erdoğan, 5 yıllık görev süresi içinde ilk kez “veto hakkı”nı kullandı ve filtresiz 13 termik santrale geçit vermedi. Böylece, AKP'li bakan ve vekilleri “ters köşe” yaptı. AKP'li vekiller veto edilen yasayı kendilerinin çıkardığını unutup, Erdoğan'a övgü yağdırdılar, Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundular.

Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan böyle bir yasanının çıkarılamayacağını biliyoruz. Peki, Cumhurbaşkanı bu yasayı niçin veto etti? Deniliyor ki, “Kamuoyu tepkisi”, “Halk sağlığı” yüzünden. Onları geçelim. Tepki gösterilen nice olaylar yaşanırken ve onlar dikkate alınmazken, üstelik AKP milletvekillerinin oylarıyla kanunlaşan yasayı Cumhurbaşkanı niçin veto etsin? Çünkü, Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk müşavirliği olayın farkına vardı, Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirdi ve ardından “veto” geldi. CHP ise olayın biraz geç farkında oldu.

2 YASA OLUNCA

Bazı termik santrallerinde filtre takılı ama “Kardan zarar etmemek” için filtrelerin çalıştırılmaması gibi bir gerçek de var. Örneğin Bursa-Orhaneli Termik Santrali'nde de durum aynen böyle. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Yasanın, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesinin arkasında başka bir şey olduğuna o kadar emindi ki, partisinin grup müdürüyle yaklaşık 2 saat konuştu ve sonunda, vetonun arkasında farklı niyet ve uygulamalar olduğunu gördü.

Cumhurbaşkanı, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti etmesine ama bunun altında 18 Temmuz 2019'da Meclis'ten geçen yasa ile termik santrallere 36 ay daha filtresiz çalıştırma izni olduğunu Cumhurbaşkanlığı hukukçularının hatırlatması yatıyordur. Çünkü, 18 Temmuz'da geçen yasa hala yürürlükte. 2 tane yasa çıkartıyorsunuz, ikincisini iptal ediyorsunuz ama birincisi ne olacak?

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, bu konuda çalışma yaptı. Hukukçularla görüştü, sonra yaşanan olayı gidip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu konuda partisinin Grup Başkanvekillerinden Engin Altay'ı görevlendirdi ve toplantı tutanakları değerlendirildi. Evet, iki yasa çıkarılmış, ikinci yasa Cumhurbaşkanı tarafından iptal edilmişti.

25 GÜNDE YAPILIR MI?

Cumhurbaşkanı da konunun uzmanları da şunu biliyor ki, santrallerin bacasına 31 Aralık 2019 tarihine kadar filtre taktırılması mümkün değil. Bir filtrenin takılması için aylar gerekiyor. 1 Ocak 2020'de filtresiz santrallerin kapatılması beklenmiyor. Süre uzatımının dayanağı da yine 18 Temmuz 2019'da yürürlüğe giren yasa olacak. Çünkü, o yasa 36 ay daha filtresiz çalıştırma izni veriyor.

Erkan Aydın'ın iddiası şöyle: “Sadece ikinci yasa veto edildi, 18 Temmuz 2019'da geçen yasa hala yürürlükte. İki yasa çıkartıyorsunuz, ikincisini iptal ediyorsunuz ama birincisi ne olacak? Kamuoyunda yaratılan algıyla sanki hepsi iptal edilmiş gibi gösteriliyor ama öyle bir şey yok.”

ZATEN YÜRÜRLÜKTE

2013 yılında AKP'nin teklifiyle santrallerin ‘filtresiz' çalıştırılması yasalaştırıldı. CHP bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi, yasayı iptal etti. Ardından AKP, termik santrallerin Temmuz 2019'a kadar yani 4,5 buçuk yıla yakın baca fitresini çalıştırmadan faaliyet göstermesine izin veriyor. Bu yılın Temmuz ayında bir 3 yıl daha bu izin verildi. Son olarak 30 ay daha süre uzatılıyor. İşte veto edilen filtre taktırma zorunluluğunu 30 ay uzatan kanun. Aslında şu anda iptal edilen hiçbir şey yok. Yani önceden çıkarılan 36 ay süre uzatımı devam ediyor.

Bacalar, filtresiz 36 ay çalışmaya devam edeceğine, halkı zehirlemeye, toprağı öldürmeye, suyu, havayı kirletmeye devam edeceğine göre, veto edilmesi tamamen bir imaj yenileme değil mi? Gerçek olan ise son çıkarılan 30 aylık süre uzatımının iptal edildiğidir. 36 aylık süre uzatımı ise hâlâ yürürlüktedir.

Kuzey Irak'ta, Suriye'de, kendi topraklarımızda Devletimizin terörle mücadelesi kararlı bir biçimde devam ederken, doğal olarak şehit haberleri de alıyoruz. Bu yılın 5 Aralık 2019 tarihine kadar 135 asker-jandarma, 15 polis, 2 güvenlik korucusu olmak üzere 152 şehidimiz oldu.

AKP döneminde en çok şehidi 2016 yılında verdik. 452 asker, 213 polis. 58 güvenlik korucusu şehit edilmişti. 2017 yılında 274 şehidimiz olurken, 2018 yılında 189 şehidimiz, bu yıl ise 152 şehidimiz yürekleri yaktı. Değişik günlerde bir şehit, iki şehit haberleri duyuyoruz ama o canları saydığımızda şehitlerimizin de az olmadığını görüyoruz.

Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz.