Onca konutun parası kimin cebinde?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin grup başkanları yeni bütçe üzerinde konuşuyorlardı. AKP'li Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, “Kredi için yetki istiyorsunuz, bir yandan da bütçenizin fazla geldiğini söylüyorsunuz. Geçmiş dönemde yapılan hizmetleri, bu dönemde yapamazsınız” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de, “Bu kadar hizmet yaptığınızı, şu kadar asfalt döktüğünüzü söylüyorsunuz ama muhtarlarımız gelip belediyeden ‘şunu yapın, bunu yapın' diyorlar. Bu durum, hizmetin gitmediğini gösteriyor” karşılığını verdi.

Önceki dönem AKP Mamak Belediye Meclis Üyesi olan Murat Köse, 31 Mart seçiminde Mamak Belediye Başkanlığı'na seçildi. O söz aldı, “Ben bir dönem burada meclis üyeliği yaptım. Eskiden belediye meclisinde imar konularında yapılanları anlatayım mı? Eski yaptıklarımızı, bir takım insanların imar konusunda neler yaptığını anlatacağız inşallah” dedi.

GÜZEL SÖZLER

Bu sözler, tam CHP'lilerin istediği bir cümleydi. CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık, fırsatı kaçırmadı, “Ben buradan teklif ediyorum, özel bir gündemde geçmişte imarda neler yapılmış, ne biliyorsa anlatmazsa kendisi de, geçen dönemin meclis üyeleri de töhmet altındadır. Lütfen bu konunun üzerine birlikte gidelim” çağrısında bulundu. AKP Grup Başkanvekili Mümin Altunışık “Nereye gidilmesi, neyin irdelenmesi gerekiyorsa, yanlış olan, haksızlığı olan, haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın” sözleri de çok önemliydi.

Mansur Yavaş, imar uygulamalarında dönen dolaplar konusunda zaten bir çalışma yaptırıyordu. AKP'lilerin bu çağrısı üzerine Mansur Yavaş, “Mecliste, imarla ilgili vahim iddialar konuşuldu. AK Parti grubu da bunların soruşturulmasına olumlu bakıyor. Ertan Bey, önümüzdeki meclis toplantısına önergenizi sunarsınız” deyip konuyu takip edeceğini kaydetti.

İLGİNÇ ZİYARET

Bu konuşmadan bir gün sonra, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, “İmar konularında yapılanları anlatayım mı” çıkışını yapan Mamak Belediye Başkanı ve bazı meclis üyelerini ziyaret etti. Bunu da sosyal medyada şöyle paylaştı:

“Mamak Belediye Başkanı sayın Murat Köse ve meclis üyesi arkadaşları ziyaret ettim. Başkan ve arkadaşlarının çalışma gayret ve heyecanı çok yüksek. Tebrikler.”

Belki, Gökçek'in önceden planladığı bir ziyaretti. Ama Köse'nin sözlerinden sonra o ziyaret farklı anlam kazanıyor. Yani, sade bir nezaket ziyaretinden çıkıp imar konuları üzerinde mutlaka durulmuştur. Gökçek dönemi geçmişte de AKP'nin önde gelen isimleri tarafından gündeme getirilmişti. Bülent Arınç'ın “Ankara, parsel parsel satıldı”, Hayati Yazıcı'nın “Biz Sayın Melih Gökçek'i boşa almadık” sözleri de unutulmamıştı.

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin imarda olup bitenleri anlatacağına ilişkin açıklaması da, diğer açıklamaların önüne geçiyor. Çünkü, ortada önemli bir kamu zararı var. Bu zarara yol açanların da bilinmesi gerekiyor. Murat Köse, neler olduğunu bildiğini belirttiğine göre, anlatmalı.

VAHİM İDDİALAR

İmar oyunlarını anlamak da, anlatmak da zor. Basit haliyle, örneğin sizin tek katlı bir villa arsanız var. İmar değişikliğiyle o çok katla değiştiriliyor. Bakıyorsunuz bir ev olacak yerde 10 daire yapım izni alınmış. Üç kat yapılması gereken bina, bakıyorsunuz birden emsal artışıyla 15 kata çıkarılıyor. Emsal artışının yanı sıra plan notlarında değişiklik yapılarak gizli emsal artışı da gerçekleştiriliyor. Bazı uyanıklar da, emsali düşük yerleri alıyor, siyasi güçlerini de kullanıp plan değişiklikleriyle katlara kat ekliyor.

Örnek vereyim, inşaat işleriyle uğraşan önceki dönem AKP milletvekilinin üç projesinde emsal artışı meclis kararıyla oldu. Yoğunluk artışlarıyla kişilere rant sağlanan 150 civarında parselin yoğunluk artışları ve plan notları incelendi, Belediye Meclisi'nin kabul etmesi halinde bunlar soruşturulacak. Belediyeden 10 kez, 20 kez değiştirilen planlar olduğunu da öğreniyoruz. İnşaat işlerini bilen bir yetkili, vahim durumu şöyle anlattı:

“Son 15 yılda yapılan plan değişiklikleriyle 15 bin konutluk alana 100 bin konut yapıldı. Bu aradaki 85 bin konutun o kişilere getirdiği rantı düşünün. Bu rantlardan belediyeye gelir yok. Plan değişikliği olacaksa 4 grup başkanvekili oturup, Ankara'nın menfaatlerini dikkate alıp bu plan değişikliğini görüşmeli.”

CHP grubu imar dümenleriyle kimlere rant sağlandığının ortaya çıkarılması için soru önergesi verecek. Mamak Belediye Başkanı, “İmarda daha önce neler yaptığımızı anlatayım mı?” dediğine göre, anlatmasını bekleyelim. Bu sözleri söyleyip de bir şey anlatmayan CHP'li bir başkan olsa kesin sözlerle linç edilirdi. Bakalım Murat Köse sözlerinin arkasında duracak ve açıklama yapabilecek mi? Bekleyelim, görelim.