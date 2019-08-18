Yargıda 5 yıl önce, 5 yıl sonra

Her şey, Danıştay'ın 10 Mayıs 2014'teki kuruluş yıl dönümü töreninde başladı. O dönem başbakanlık görevinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hemen yanında oturuyordu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuşmasını yaparken, Erdoğan birden sinirlendi. Feyzioğlu'na önce oturduğu yerden tepki gösterdi. Sonra ayağa kalktı. Gül'ün, Erdoğan'ı yatıştırma girişimi fayda etmedi. Cumhurbaşkanı Gül'le birlikte salonu terk etti.

2 Aralık 2014'te, Yargıtay Kanunu'nun adli yılın açılışını düzenleyen 59. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yargıtay, yasal dayanağı kaldırılmasına rağmen gelenekselleşen adli yıl açılış törenini 2015 yılında Dünya Barış Günü'ne rastlayan 1 Eylül'de yaptı. Törene, Erdoğan'ın tepki gösterdiği TBB Başkanı Feyzioğlu beklendiği gibi çağrılmadı. TBB'nin alternatif törenine ise Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA), Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE), Avrupa Barolar Federasyonu (FBE) ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

SARAY DÖNEMİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından adli yıl açılış törenleri Cumhurbaşkanlığı sarayına taşındı. 2016-17 adli yıl açılış töreni saraydaki kongre salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı salona girerken savcı ve hakimler tarafından ayakta alkışlandı. Adli yıl açılışında ilk kez Cumhurbaşkanı konuştu.

2016-2017 adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılacağı belli olmadan önce TBB de törene davet edildi. Yargıtay Başkanlığı, 2016-2017 adli yıl açılış töreninin bir otelin kongre salonunda düzenleneceğini, geleneğe uygun bir şekilde TBB Başkanı'nın da konuşma yapacağını TBB'ye yazılı olarak iletti. TBB de bunu memnuniyetle kabul ettiğini Yargıtay Başkanlığı'na bildirdi.

Ancak törenin Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılacağına ilişkin karar üzerine, TBB Yönetim Kurulu toplandı ve bu durumun kuvvetler ayrılığı ilkesine zarar vereceği, yargının bağımsızlığı ile tarafsızlığının ulusal ve uluslararası kamuoyunda yıpratılmasına neden olabileceği Yargıtay yetkililerine sözlü olarak iletildi. Saraydaki törene Feyzioğlu da, davetli olan CHP lideri Kılıçdaroğlu da yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği gerekçesiyle gitmedi.

SİYASETÇİ HAKİM-SAVCI

2017-2018 adli yıl açılışı Yargıtay'da yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında neredeyse tüm yetkililer katıldı. Ancak, bu kez TBB Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılmamıştı. Çünkü, Feyzioğlu konuşmacı değil, dinleyici olarak davet edilmişti. Feyzioğlu tepkisini, “Anlaşılan kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine dinleyecekler. Doğruların söylenmesinden ve duyulmasından bazıları memnun olmuyor. Yargıtay'dan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

2018-2019 adli yıl açılış töreni ikinci kez Cumhurbaşkanlığı sarayında yapıldı. Erdoğan, yurt dışında olduğu için törene katılamadı. Törene katılım ise yoğun oldu. Çünkü tüm hakim ve savcıların katılımı zorunlu tutuldu. O törene CHP, MHP, İYİ Parti liderleri de, TBB Başkanı Feyzioğlu da katılmadı. Feyzioğlu, o gün şu açıklamayı yaptı:

“Biz, kürsüde siyaset yapan hakim ve savcı istemiyoruz. Biz, siyasetin yönlendirmesine açık hakim ve savcı da istemiyoruz. Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini söylüyoruz. Mevcut anayasal düzenlemede, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olan cumhurbaşkanının, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamakla görevli olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üyelerinin önemli bir kısmını tek başına, kalan kısmını da TBMM aracılığıyla ataması, maalesef yargıyı siyasetin etkisine açmış durumdadır. Hâkim ve savcılarımızı güvenceden yoksun bırakan bu yanlış düzenleme, vatandaşlarımızın da hukuk güvencesinin altını boşaltmaktadır.”

GELENEĞE DÖNÜLDÜ

2 Eylül'de adli yıl açılışı sarayda yapılacak. Davetli olmalarına rağmen Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda baro başkanı sarayda yapılacak törene katılmama kararı aldı. 5 yıldır konuşma yapması istenmeyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, saraydaki törene katılacak ve 15 dakika konuşacak. Yani, kısıtlı da olsa, eski geleneğe dönülmüş oldu.

Kuşkusuz TBB Başkanı'nın konuşması, geleneğe dönülmesi önemli ama törenin yeri saray olmamalıydı. İşte, barolar arasındaki anlaşmazlık da buradan kaynaklanıyor. Geleneğe dönülmesi yerinde ama bunun yeri törenin yapılacağı, gazetecilerin bile alınmadığı saray olmamalı.