Farklı bakmak

Polisiye/cinayet romanları okumayı severim:

– Her detaya dikkat etmenizi sağlar…

– İnsana küçük parçaları birleştirerek sonuca ulaşma yetisi kazandırır…

– Farklı bakış açıları yeteneği geliştirir…

-Önyargılardan arındırır; çok emin olduğunuz doğruların bile sonunda yanlış çıktığına şahit oluverirsiniz…

Silivri Cezaevi'nden sonra polisiye romanlardan – kitap çalışmalarım nedeniyle- zorunlu uzak durdum; başka yoğun okumalarım vardı. Kendime söz verdim; 2020 yılını “polisiye edebiyat okuma yılı” ilan ettim!

Cumartesi günü Kırmızı Kedi'nin yayınladığı polisiye romanlar aldım. İlk okuyacağım Glenn Meade tarafından yazılan “Kar Kurdu” olacak…

Tesadüf: Cumartesi günü Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı Odatv haber yaptı. Mine dedi ki:

– “2009'da evim soyuldu sadece bilgisayarım çalındı. Soygunu, yarı açık cezaevinden izinli çıkan bir mahkûma yaptırdılar. Soyguncuyu teşhis ettim. Mahkûm oldu. Hâlâ kaçak. Bir teorim var: Ceren'in katili de geçmişte böyle kullanıldığı için kaçaktı, yakalanmıyordu ve hâlâ kollanıyor!”

Ordu'da işlenen dünyalar güzeli Ceren Özdemir cinayetinden bahsediyordu…

Katil Özgür Arduç üç yaşında dedesi tarafından yetimhaneye verilen, 18 yaşında yurttan ayrılıp hırsızlıklar yapan, 12 yaşındaki bir erkek çocuğu öldürdüğü için hapse giren ve açık cezaevinden firar eden biriydi…

Mine Kırıkkanat, katil Arduç'un “kullanılan” biri olup olmadığına dikkat çekiyordu!

Sahiden…

Suça eğilimli katil neden Ordu Açık Cezaevi'ne nakledildi? Raporunda psikolojik vaka olduğu belirtilmesine rağmen, doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı yokken bu karar nasıl alındı?

Cezaevinden kaçınca Ordu gibi küçük şehirde neden bir hafta yakalanmadı?

Benzer soruları uzatabiliriz…

Peki, katil Arduç'un Ceren'i öldürmesinde kimin ne menfaati olabilir ki?

KAÇIŞ AYRINTISI

FETÖ yargı örgütlenmesinin kilit isimleri savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ın Artvin üzerinden yurt dışına kaçtığı biliniyor…

Bu kaçış güzergâhının İstanbul ve Ordu ayağı isim ve adresleriyle ayrıntılı sorgulandı mı?

Öz ve Kara, Ordu'da nerelerde kaç gün saklandı?

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, firari Zekeriya Öz'e yardım eden kişinin önce tutuklandığını, ancak bu kişinin daha sonra serbest kaldığını açıkladı! “Zekeriya Öz'ün kaçışına imkân sağlayan biri bayan üç kişi daha örgüt üyeliğinden aranıyor. Bu üç kişinin de Amerika'ya kaçtığı tespit edildi.”

Karşımızda yine gizemli bir “Adil Öksüz kaçış vakası” var!

Bu kaçışların Ordu ayağı hep göz ardı mı edildi? Örneğin sınıra belediyenin aracıyla mı götürüldüler? Kamera kayıtları TEDES niçin yok edildi?

Sahi… Ordu AKP Belediye Başkanı (eski hakim) Enver Yılmaz neden görevden alındı? Ordu eski milletvekili-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı İhsan Şener, savcılarının kaçışında Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi mi?

FETÖ, Ordu'da hâlâ güçlü mü?

AKP içinde, eski yönetim ile yeni yönetim -Yeni Ordu Spor-Ordu Spor gibi- her konuda kavga ediyor. Korumalar sille tokat birbirine giriyor…

Ordu'da neler oluyor?

ÜÇ GÖKDELEN

Bir süredir Ordu gündemde…

İmar planları değiştirilerek kent siluetini bozan üç gökdelen inşaatı var!

– STK'lar bu gökdelenlere karşı davalar açtı.

– Halk “istemiyoruz” diye 110 bin imza topladı.

Ve… Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen (ki FETÖ'nün seçilmemesi için neler yaptığı bilinen) M. Hilmi Güler encümen kararıyla gökdelenlerin yıkılması talimatını verdi…

Tam yıkım beklenirken merkez medyada Hilmi Güler'in çeşitli kurumlardan aldığı maaşlar gündeme getirildi.

Hedef, Güler'i istifaya zorlayarak yıkımın önüne geçmek miydi?

Bu arada…

Üç gökdelenin yıkılmaması için Erdoğan'a yoğun ricalar yapılmaya başlandı. Bunun başını çeken bir AKP kurmayının kaçak FETÖ savcısının akrabası olması ilginç değil mi? Neyse.

Sorum şu:

Ceren'in katledilmesindeki ana gaye Ordu'daki güvenlik zafiyetini tartıştırmak mı?

Bale öğrencisi Alevi ailenin çocuğu Ceren, toplumsal hassasiyetleri harekete geçirmek için özel olarak mı seçildi?

Hedef Ordu kent yönetimi mi? Bilemedim…

Mine Kırıkkanat hep kafamı karıştırır!

Kadın zekâsı bambaşkadır; en sevdiğim polisiye yazarı Tess Gerritsen'dir!