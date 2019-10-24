Kaç kez aldanacaksın

Size bir soru:

Suriye'de “iç savaş” çıkarılmasaydı…

Terör devleti kurulmaya çalışılmasaydı…

Bugün Türkiye dış politikasının en önemli gündemi ne olurdu?

Yanıta geleceğim… Ama sizi önce bir kavramla tanıştıracağım:

Filhelenizm…

“Yunan dostu/ Yunanperverlik” anlamına gelen bir kavram. Yunan hayranlığı diyebiliriz…

Kavram, 19'uncu yüzyılda Avrupa'da moda oldu. İtibariyle…

Avrupa, Yunan isyancıların yüzyıl başında Osmanlı'ya karşı ayaklanmasına büyük destek verdi.

Mehmetçik Yunan çetelere dünyayı dar edince, “Aman koşun yardım edin, barbar Türkler katliam yapıyor” diye Avrupa'yı ayağa kaldırdılar. Öyle ya bu “insan hakları” meselesiydi ve Avrupa bu konuda çok “duyarlı” idi. Yerseniz. Oysa. Düpedüz etnik ayaklanmaydı…

Hemen olaya el koydular. Tabii “el koyma” diplomatik yollardan oldu! Masada Avrupa'nın temel gündemi “barbar”- “despot” Osmanlı'yı durdurmaktı!

İngiliz şair Lord Byron'un Yunan cephesinde koşmasına methiyeler dizildi. (Hastalıktan öldü ama “şehit” muamelesi gösterildi.)

Fransız ressam Eugène Delacroix isyanı bastıran Osmanlı'yı “katil” gösteren tablolar yaptı. (Finansörü Fransızların “Süslü Şerif” dedikleri Osmanlı sadrazamı-büyükelçi Halil Şerif Paşa idi!) Viktor Hugo ardı ardına Yunan kahramanlığı şiirleri yazdı…

Türklere yapılan kırımdan bahseden olmadı…

Asıl mesele şuydu:

TARİH NE DİYOR

Özellikle pek çok Alman üniversite öğrencileri, Yunan bağımsızlığı fedakar çalışmalar yürüttü. Arkalarında Bavyera Kralı I. Ludovikos vardı. Bağımsızlıktan sonra oğlu Otto'yu Yunanistan'a kral yaptı! Böylece Yunanistan'ı Ruslara kaptırmayı, bu ülkenin sıcak sulara inmesini önlediler! Bu arada olan 342'si Alman öğrenci 940 “Avrupalı romantiğe” oldu, hayatlarını kaybettiler…

Aynı dönem…

Osmanlı'ya karşı 19'uncu yüzyıl başında Musul'da Kürt Babanzade isyanları oldu. Avrupa dönüp bakmadı; çünkü ayaklananlar Müslümanlar idi! Avrupalının gündeminde daha petrol yoktu!

Ama. Babanzade ayaklanması şunu “başardı”; Osmanlı'yı güçsüz bıraktı ve böylece Yunan bağımsızlığına yol açtı.

Ve:

Avrupa, Balkanları “insan hakları maskesiyle” tek tek “kurtardı.” Sonra gözünü Ortadoğu'nun petrol bölgelerine dikti; böylece Kürtleri “önemsemeye” başladı!

Birinci Dünya Savaşı, Batı-Kürt derebeyleri ilişkiler açısından dönüm noktası oldu.

Örneğin… Fransızlar 1920'de Milli Aşiret'in Urfa ayaklanmasını destekledi. (Böylece Suriye'ye kondular!)

Örneğin… İngilizler 1920'de Koçkiri isyanını destekledi. Cumhuriyet'ten sonra Şeyh Sait gibi hareketlerin hemen hepsinin arkasında İngilizler oldu. Misak-ı Milli sınırları içindeki Musul-Kerkük'ü bu ayaklanmalar sebebiyle alamadık!

Keza:

Atatürk, Hatay'ı topraklarımıza katma mücadelesi verirken Dersim isyanı çıkması tesadüf mü?

BU KAÇINCI

Useful idiot…

“Kullanışlı aptal” demek…

İlk kez Lenin, emperyalizminin yedek lastiği olan kimi Avrupalı solcular için sarf etti bu sözü.

Amerikan Ordusu, Kuzey Suriye'den çekilirken PKK/PYD taraftarlarınca taşlandı; “bizi neden bırakıyorsunuz” diye sitem ettiler!

Hiç değişmiyor: Fransa yıllarca, Suriye'yi böl-yönet politikasıyla idare etti. Elindeki en büyük araç; “özel birlikler” kurdurduğu Kürtler idi. Bunlar, isyana kalkışıp, yenilince Türkiye'den kaçanlardı! Dönemin YPG'si!

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa, Suriye'den çekilirken bu Kürtler “hiç değil bize manda verin” dedi. Fransızlar güldü. Fransız askerler Suriye'den çıkarken, kimi Kürtler taş attı mı? Neyse…

Gelelim yazının başlığına…

Sorunun yanıtını buldunuz mu?

Yazayım:

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz'in “Levant” adı verilen bölgede yaklaşık 3.5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1.7 milyar varil civarında petrol rezervi var.

İsrail öncülüğünde, darbeci Sisi, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, küresel şirketler ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni ile buraya çullanmak istiyor.

Yani gündemi bir de buradan gör arkadaş! Bu bölgeye komşu olanların başına ne getirdiler:

Suriye ve Libya'yı “iç savaşa” mahkûm ettiler.

Lübnan'da ayaklanmalar var.

Türkiye'yi terör devleti ile uğraştırıyorlar!

Emperyalizmin “iştahı” her daim kabarıktır; kimi solcular gibi “kullanışlı aptal” olmamak lazım!

Kuzey Suriye'yi hallettik.

Sırada Doğu Akdeniz var…