Sadece kitap değil

Bugün…

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölüm yıldönümü.

Ankara'da evinin önünde sol gözünden yediği 9 mm çapında mermiyle katledildi. Saat: 20.45 ve tarih 18 Aralık 2002 idi…

Bu cinayeti FETÖ'nün işlediği konusunda genel kanı var. Ben de bu görüşteyim…

Fakat.

Bu yazımda üzerinde durmak istediğim konu başka:

FETÖ, Hablemitoğlu'nu neden öldürdü?

Bu köşede yazdım:

– “Suikastten bir buçuk yıl önce…

Tarih: 11 Ağustos 2000

Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Fethullah Gülen hakkında yaşa dışı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla iddianame hazırladı.

İddianameyi hazırladıktan sonra Savcı Yüksel'in dikkatini, Yeni Hayat dergisinin Ağustos sayısındaki makale çekti: Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar.

Makaleyi yazan Necip Hablemitoğlu idi.

Savcı Yüksel, Hablemitoğlu ile görüşmeye başladı. Ve 4 Ocak 2001 günü, mahkemeye Hablemitoğlu'dan aldıklarını ek delil olarak iddianameye koydu.

Hablemitoğlu o günlerde kitap yazıyordu: Köstebek: Fethullahçılar İstihbarat Dosyası.

Kitap tam baskı aşamasındaydı ki, Hablemitoğlu öldürüldü…”

Bu yazıyı Hablemitoğlu'nun ölüm yıldönümünde 18 Aralık 2014 yılında yazdım.

Aradan yıllar geçti; çok yeni bilgiler ortaya çıktı…

Suikastin yapılma sebebinin sadece kitap olmadığını düşünüyorum artık.

Şöyle:

GÜLEN'E SÜRPRİZ

Sizi yıllar öncesine götüreyim…

18 Nisan 1999 seçiminde FETÖ kimi destekledi: DSP- Bülent Ecevit.

3 Kasım 2002 seçiminde FETÖ kimi destekledi: DYP- Tansu Çiller.

Bu son seçimi AKP kazandı; 28 Kasım'da hükümet göreve başladı.

FETÖ ne yapacaktı? Desteklemediği parti iktidar olmuştu?

Bu soruyu yanıtlamadan önce Erdoğan-Gülen ilişkisi hakkında kısa bilgi vereyim:

İlk yüz yüze tanışmaları 1995 yılında Hakan Şükür'ün düğününde Polat Otel'de oldu. (Hatta kalabalıkta garson Erdoğan'ın üzerine portakal suyu döktü!) Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan kıydı…

Aynı yıl Erdoğan ile Gülen iki kez de Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin 5'inci katında buluştu. (Bu görüşmelerin ikincisinde Gülen, yanındaki kişileri Erdoğan'la tanıştırdı. Bunlardan biri Genelkurmay'da görevli -sivil giyimli- General idi. Gülen'in amacı devlet içinde ne derece etkin olduğunu Erdoğan'a göstermekti.)

Erdoğan- Gülen ayrıca Marmara Grubu Vakfı toplantısında da yan yana geldi. Gülen makamında Erdoğan'ı da ziyaret etti.

Bu ilişkiler sonucu Gülen “has adamı” Ahmet Kara vasıtasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sürekli başta imar olmak üzere rant isteklerinde bulundu. Ancak…

28 Şubat süreci başlayıp Erdoğan belediye başkanlığından alınınca Gülen bu ilişkiyi kopardı. Ve AKP kuruluş günlerinde Gülen'in Erdoğan'a tek desteği olmadı. O günler Gülen'in sol yanında Ecevit, sağ yanında Çiller vardı!

Ve fakat:

2002 seçiminde Gülen'in hiç beklemediği oldu: sandıktan AKP çıktı. Gülen yeni siyasal duruma nasıl uyum sağlayacaktı?

ERDOĞAN'I KORKUTTU

FETÖ, Hablemitoğlu cinayetiyle iki hedefini gerçekleştirdi.

Biri, kendine muhalif aydını ortadan kaldırdı.

İkincisi, Erdoğan'ı korkuttu. Dedi ki:

– “Derin devlet harekete geçti; sizi iktidardan alaşağı edecekler. Biz devlette güçlüyüz size yardım edebiliriz…”

Hablemitoğlu cinayeti FETÖ'nün Erdoğan'ı korkutarak AKP iktidarına yanaşması için yapıldı aynı zamanda. Zaten 15 ve 20 Kasım 2003 tarihinde sinagoglara, İngiliz konsolosluğuna ve HSBC bankasına yapılan İstanbul bombaları AKP'yi tedirgin etmişti.

Öyle ki…

FETÖ yayın organları Hablemitoğlu'nu provokasyon çıkarmak amacıyla “derin devletin” işlediğini haber yaptı sürekli…

Sonuçta… FETÖ'nün AKP/Erdoğan'a yanaşma stratejisi Hablemitoğlu cinayetiyle başladı; Ergenekon-Balyoz ile sürdü…

Evet Gülen, Erdoğan'ı korkutarak teslim aldı. Erdoğan her türlü tavizi vermeye başladı. Örneğin… Bir sonraki 22 Temmuz 2007 seçiminde FETÖ, başta Hakan Şükür olmak üzere milletvekillerini ve ardından belediye başkanlarını parti içine soktu.

Anlaşma şuydu:

– Politikada güçlü Erdoğan…

– Devlet içinde güçlü Gülen…

Hablemitoğlu cinayetiyle başlayan ittifak, 12 Eylül 2010 referandumundan sonra FETÖ'nün yüksek yargıyı tamamen ele geçirmesiyle çatırdamaya başladı. Ve sonrasını biliyorsunuz; 15 Temmuz darbe girişimine kadar gitti kavga…

1980'li yılların sonunda Ankara'da tanıdığım Hablemitoğlu'nun gülen gözlerini hiç unutmadım.