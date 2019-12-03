Siyasal duruşumuz belli

“Dışlanmamak”…

Bu sözcük “genetik kodumuza” işlendi sanki!

– “Avrupa sevsin bizi” diye çırpınıyoruz…

– “Avrupa bizi kendinden görsün” diye çırpınıyoruz…

Oysa:

Biz, Avrupa için hep Doğu Sorunuyuz!

Biz, Avrupa için hep tehdit unsuruyuz!

Bu gerçek bin kez yüzümüze vurulmasına rağmen, Avrupa kompleksinden neden kurtulamıyoruz? Kendimize güvenmiyor muyuz?

Boyun eğici ruh halini kırmak için büyük kurtarıcı Atatürk ne dedi:

– “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.”

Bu bağımsızlıkçı dik duruş-tavır unutturuldu bize.

Örneğin… 70 yıl önceydi:

NATO üyesi olmak için kapı kapı dolaştık. Ülkede ve sınırımızda “komünist tehlike var” diye türlü kurnazlıklar yaptık-numaralar çevirdik. (Bu politik “malzeme” için ülkenin solcularına yapmadığımızı bırakmadık.)

NATO'ya alınmak için Büyükelçi Feridun Cemal Erkin didindi.

NATO'ya alınmak için Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak didindi.

İkili anlaşmalar yaptık. Mesela… Topraklarımızda askeri üsler kurulmasına izin verdik.

Buna rağmen dediler ki:

– “Çok isterdik sizi NATO'ya almayı ama NATO aynı coğrafyada bulunan ülkelerin yaptığı askeri ittifak…”

Yani reddedildik…

Başta hükümet ve basınımız çok alındı NATO'ya kabul edilmeme gerekçesine:

– “Ne yani biz Avrupa ülkesi değil miyiz?”

Avrupalı olduğumuzu ispat etmek için ne çabaladık durduk! Mevlana'nın sözünü unuttuk:

– “Sen ne söylersen söyle, söylediğin karşındakinin anladığı kadardır.”

741 ŞEHİT

Evet, ilk başta bizi bulunduğumuz coğrafya gereği NATO'ya kabul etmediler.

Derin üzüntü içindeyken şu gerçeği fark ettik:

Hadi ABD ve Kanada neyse ama Fransız sömürgesi Cezayir'in kuzey kısımları da NATO'ya dâhil edilecekti! Yani… Avrupa'nın “sınırlı coğrafya tezi” koca yalandı.

O dönem Türkiye'de genel seçimler yapılıyordu. Demokrat Parti'nin vaatlerinden biri de “Türkiye'yi NATO'ya ancak biz sokarız” oldu. Sözlerinde durdular! Kore Savaşı'nın başlamasından iki gün sonra TBMM'ye sormadan ve henüz Amerikan Ordusu Kore'ye varmadan, 4.500 Mehmetçik'i cepheye gönderdiler!

Ve:

Mehmetçik'in Kore'de savaşmaya başlamasıyla ABD bastırdı ve Türkiye NATO'ya kabul edildi. 741 şehit verdik NATO uğruna… (Nazım Hikmet'in “Diyet” şiirini okumanızı tavsiye ederim.)

DP'nin önde gelen isimlerinden (dönek solcu) Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu dedi ki:

– “Kore'de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına da katıldık!”

Sadece kan vermedik.

Türkiye dış politikası utanç verici kararlarından birine imza attı:

– Cezayir'in bağımsızlığını desteklemedi!

Öyle ya Türkiye, Batı'da kendine yer açmaya çalışırken NATO'nun belkemiği ülkesi Fransa'yı karşısına alır mıydı hiç? Bu sebeple…

1953'te Fransa'ya giden Adnan Menderes'e “Légion d'Honneur” nişanı takıldı; “Grand Cordon” rütbesi verildi…

70 YILLIK DAYAK

NATO, 70 yıldır gündemimizde…

NATO, 70 yıldır bizi azarlıyor…

Tatbikatında Atatürk'ü baş hedef yapan askeri ittifaktan bahsediyorum!

Samimi olarak sorayım:

– NATO'nun bize yararı nedir?

– Hangi zor günümüzde yanımızda oldu?

Keza: Türkiye, NATO bütçesinin yüzde 3.1'ini karşılıyor. Oysa kişi başına geliri 96 bin dolar olan Norveç ise yüzde 1.42'sini finanse ediyor! Portekiz, Yunanistan vs. çok daha düşük! Sanılanın aksine bütçemize de zararı var.

O halde… NATO'ya neden katlanıyoruz? En son PKK/PYD destekleri malum… Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkça söyledi:

– “NATO üyesi Türkiye, çıkarlarımızın söz konusu olduğu bir bölgede saldırgan eylemleri var.”

İstiyorlar ki, Cezayir'in bağımsızlığına karşı çıkan Türkiye, “Kürdistan” bağımsızlığına da destek olsun! Emelleri gerçekleşmeyince tehdide başvuruyorlar: NATO'dan atalım!

Erdoğan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Macron'u eleştiren sözleri nihayet dış politikada olumlu yere geldiğimizin işareti oldu.

Türk solcuları her daim NATO'ya karşı oldu. 1965'de TBMM'ye giren TİP bu konuda yürekli muhalefet yaptı. Bugün haklı çıktıkları ortada…

Bizim çizgimiz hep belli; Erdoğan, DP çizgisinden ayrılıp bu noktaya geldi diye siyasal duruşumuzu inkar edecek değiliz elbet.

NATO aldatmacasına dün de karşıydık bugün de…