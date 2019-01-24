Çanakkale Şehitleri’nin anısına saygısızlık!

Yıl 2004…

Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin, proje yarışmasının üzerinden tam 60 yıl geçtikten sonra bitirilmesi nedeniyle düzenlenen açılış töreninin davetlisi olarak Çanakkale'deyim.

18 Mart Deniz Zaferi'nin yıldönümü coşkuyla kutlanıyor, yurdun dört bir yanından gelen yurttaşlar, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış için Şehitler Abidesi'ne koşuyor.

Biz de kameramızla tarihi anları görüntülüyoruz. Çanakkale Limanı'ndan feribotla karşıdaki Kilitbahir'e geçerken, Abide'nin bitirilmesi için sergilediğimiz çabalar nedeniyle yurttaşlar bizi de kutluyor, birlikte anı fotoğrafları çektiriyoruz.

Ama o da ne? Aradan fırlayan öfkeli biri; “Ormanlardan çıkıp düşmana saldıran aslanları, bulutlardan inen evliyaları neden anlatmıyorsun? Savaşı onların kazandığını neden söylemiyorsun da hep Mustafa Kemal'den bahsediyorsun” diye bağırmaya başlıyor. Yolcular hem şaşkınlık hem de merak içinde vereceğim cevabı bekliyorlar.

Yaygara koparan kişiye yaklaşıp gayet sakin bir ses tonuyla “Bak kardeşim burada eli silah tutan iki kuşak insanımızı kaybettik. Bazı kayıtlara göre 150 binden fazla, kimi iddialara göre ise 253 bin askerimizi şehit verdik. Onlar tüm dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirten eşsiz bir kahramanlık destanı yazdılar. Böylece tarihin akışını değiştirdiler. Mustafa Kemal'in de askeri dehası, ilk pırıltılarını orada gösterdi. Sen şimdi onları minnet ve rahmetle anmak yerine, bir takım efsaneleri doğru olarak kabul etmemizi istiyorsun! Onlara inanıp inanmamakta özgürsün ama, sadece şu kadarını söyleyeyim; senin ormanlardan aslanlar fırladı dediğin tarihte, bu yarımadada orman yoktu, bırak ormanı, ağaç yoktu, tabii ki aslan da yoktu!.. Ama aslan gibi Seyit Onbaşı'larımız, Mehmetlerimiz vardı!..” diyorum.

Meraklı kalabalık alkışlamaya başlayınca, yaygaracı susmak zorunda kalıyor.

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18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nın üzerinden 104 yıl geçti.

Tarihi Yarımada'da Şehitler Abidesi'nin bitirilmesinin yanı sıra, çok sayıda şehitlik ihya edildi, restorasyonlar yapıldı, bu amaçla büyük paralar harcandı.

Ancak Türkiye'nin tek resmi Çanakkale Savaşları Koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay'ın açıklamalarından anlıyoruz ki, Hamidiye Tabyası'nın restorasyonunda çok vahim hatalar yapılmış!

CHP Genel Başkan Yardımcılarından Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Meclis gündemine taşıdığı soru önergesinde bu yanlışlar şöyle sıralanıyor:

“Fransız, ANZAC ve Türk askerlerinin kıyafetlerinin tamamı hatalı! Tarihçi ve araştırmacıların olmadığını belirttikleri “Türk kadın keskin nişancı” ve “gaz saldırısına karşı birliğini koruyan kahraman köpek” efsaneleri tekrarlanmış! Fotoğraflar bölümünde Yakup Şevki Subaşı diye, orijinali Seyit Ahmet Sılay'da olan Behiç Erkin'in fotoğrafları sergilenmiş! Mayın Grup Komutanı Nazmi Bey (Akpınar) Nazmi Solok ile karıştırılmış!..

Durun, daha bitmedi. Hatalar dizisi devam ediyor:

“Rauf Orbay olarak sergilenen fotoğraf, Sultanhisar torpido botunun komutanı Ali Rıza Bey'e ait! 19 Kasım 1919'da Milli Mücadele'nin başlarında Niğde-Bor dolaylarında şehit olan Fenerbahçeli Arif, Çanakkale'de şehit düşmüş gibi gösterilmiş! Nusrat Mayın Gemisi'nin mayınları döküş tarihi olan 8 Mart sabahı, 17/18 Mart olarak belirtilmiş! Topal Osman'ın resmi, Çanakkale'de görev yapmış bir subay gibi sergilenirken, birçok komutanın isim ve resimleri birbirine karıştırılmış!..”

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Önergenin sonunda Muharrem Erkek soruyor:

Bu bağlamda, bahsi geçen tabyanın restorasyonu hangi firma tarafından gerçekleştirildi? Müze de aynı firma tarafından mı yapıldı? Müzeye danışmanlık görevini üstlenen firma, kişi ya da kişiler kimler?..

Şehitlerimizin anılarına ve Milli Mücadele'nin önsözünün yazıldığı topraklara saygısızlık anlamına gelecek türden hatalar için danışman olarak internet ve arama motorları mı kullanıldı? Tabyanın restorasyonu ve müzenin kuruluşu ne kadara mal oldu? Bahsi geçen vahim ve açıklanamaz hatalara dair herhangi bir inceleme gerçekleştirildi mi? Bu konuda sorumlular tespit edilip kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Bunun maddi-manevi maliyeti nasıl karşılanacak?..”

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Koleksiyoner Sılay'ın tespitleri ve onlardan yola çıkılarak hazırlanan soru önergesi, şehitlerimizin anısına büyük saygısızlık yapıldığını gösteriyor.

Daha da acısı, bu saygısızlığı yapanlara Kültür Bakanlığı bütçesinden para ödenmiş olması!..