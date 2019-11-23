Cenneti cehenneme dönüştürme yarışı!..

Arena'nın büyük bir ilgiyle, hatta soluk soluğa seyredildiği 90'lı yıllar…

Yurtseverliğine ve dürüstlüğüne inandığım bir siyasetçinin verdiği bilgilerle Polonya'ya gittik. Amacımız Yatağan'ı yaşanmaz hale getiren termik santrali yapan Polonyalı mühendislerle konuşmaktı. Yola çıkmadan önce arayıp, ne için geleceğimizi söylediğimizden, kendilerini bulup konuşmakta zorlanmadık.

Bizi dostça karşıladılar. Röportaj öncesi sohbette onlara “Yatağan'da kurduğunuz santral korkunç bir çevre felaketine sebep oldu. Filtresiz bacalardan çıkan zehirli gazlar ve parçacıklarla kirlenen havayı soluyan insanlardaki kanser vakalarında ciddi artışlar gözlendi. Cennet gibi topraklar, yaşanmaz hale geldi. Elinizi vicdanınıza koyup cevap verin: Siz kendi ülkenizde böyle bir ‘katil santral' yapar mıydınız?” diye sordum!..

Hiç düşünmeden “Hayır” dediler. “Asla yapmazdık! Ama bizden düşük maliyetli bir santral yapmamız istendi. Eğer daha mükemmelini, çevreye zarar vermeyeni talep etmiş olsalardı onu da yapardık. Fakat maliyet artardı. Çevreyi katleden, insanları ve doğayı zehirleyen kişiler olarak algılanmayı hiç istemeyiz” dediler!..

Sonra kamera karşısına geçip, bu sertlikte olmasa bile benzer itiraflarda bulundular.

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Ayrıca şu uyarıyı dile getirdiler:

“Türkiye tam bir güneş ülkesi. Bıraksınlar o tertemiz çevreyi termik santrallerle kirletmeyi ve su kaynaklarını kurutmayı da Anadolu'yu güneş panelleriyle donatmaya başlasınlar. Güneş ülkesi Türkiye'de enerji açığını kapatmanın tek ve en sağlıklı yolu, güneşten yararlanmaktır…”

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Tesadüfe bakın ki bu yıl, Almanya ve Türkiye parlamentoları, birbirine yakın tarihlerde termik santrallerle ilgili çok önemli kararlar aldı. Almanlar önümüzdeki 15 yıllık zaman dilimi içinde kademeli olarak tüm termik santralleri kapatmaya, onlar yerine güneş enerjisinden yararlanmaya karar verdiler.

Çünkü güneşe hasret insanların ülkesi Almanya, coğrafyasını çoktan güneş panelleriyle doldurdu bile!..

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Peki bizde ne oldu?

Meclisimiz önceki gece, iktidar bloğunun oylarıyla, mevcut 15 termik santralin baca filtresi takmadan 2.5 yıl daha faaliyetlerini sürdürmelerine izin verdi!..

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin çabaları, kararı engellemeye yetmedi.

Bu demektir ki, 15 termik santralin bacaları çevreye zehir püskürtmeye ve doğal yaşamı katletmeye devam edecek…

Yani cennet vatanımızı cehenneme döndürme yarışı tüm hızıyla sürüp gidecek!..