FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’ne verdiği büyük zarar!..

Türk Hava Kuvvetleri'nde pilottu. Teğmenliğinden itibaren 16.5 yıl süreyle görev yaptı. 2013 yılında, binbaşı rütbesinde iken, FETÖ'cülerin engel ve baskılarına daha fazla dayanamayıp istifa etti.

6 yıldır özel bir havayolunda uçuyor. Ancak kaderin cilvesine bakın ki FETÖ'cü pilotların tasfiyesiyle oluşan kadro açığını kapatmak için, FETÖ'cüler yüzünden ayrıldığı Türk Hava Kuvvetleri'ne geri çağırıldı!

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Okurken “Bunlar ancak Türkiye'de yaşanır” dedirten olaylar zincirine ve talihsizliklere gelince…

1989 yılında Askeri Lise sınavlarına girerken sorular FETÖ'cülere elden verilmişti, FETÖ bağlantısı bulunmadığından bundan haberi olmadı!..

1992-1996 yılları arasında Hava Harp Okulu'nda okudu: Çok başarılıydı. Ama devre birincilerini “başarı” değil, FETÖ'cüler belirledi!..

1997-1998 yıllarında NATO ABD/Texas ENJJPT Uçuş Okulu'nda askeri pilot oldu. O yıla kadar bu programa FETÖ'cü gönderememişlerdi. O yıldan sonra önemini kavrayıp, kendi adamlarını göndermeye başladılar!..

1999 yılında Konya'da F5 eğitimini bitirip Akıncı'ya tayin oldu. Bir yıl sonra F16 eğitiminin ardından Balıkesir'de göreve başladı. FETÖ'cüler filodaki adamlarını akademiye gönderdiler ve kurmay yapmaya başladılar. Diyarbakır'da görevli iken 2013 Şubat ayında (parasız emeklilik hakkına 6 ay kala) birçok yurtsever, Atatürkçü pilot arkadaşı gibi, istifa ederek ayrılmak zorunda kaldı.

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Ayrılma gerekçeleri “Önünü görememek, FETÖ'cülerin kendisine komutanlık yaptırmayacaklarını bilmek, tüm uyarılarına karşın başlarındaki komutanların büyük FETÖ tehlikesinin farkında olmadıklarını” anlamaktı!..

O askerliğe adım atarken 15 yıllık zorunlu hizmet süresi geçerliydi. FETÖ'cüler 2012'de, şu anki hükümet vasıtasıyla bu süreyi 10 yıla indirdiler. Amaç FETÖ'cü olmayan pilotların bir an önce uzaklaşmalarını sağlayıp, kendi adamlarının önünü açmaktı. Hain darbe girişiminden sonra mecburi hizmet süresi 18 yıla çıkarıldı. Bu da FETÖ'cülerin tasfiyesiyle ortaya çıkan pilot ihtiyacını karşılamaya yetmeyince, Şubat 2019'da, mecburi hizmet 21 yıl oldu!

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Yaratılan sorunları da şöyle özetliyor:

“1- Sadece 2 yıllık askeri pilotaj eğitiminin ardından en az 21 yıllık (6 aydan uzun her türlü eğitim, kurs, yurt dışı görev vs. mecburi hizmete ekleniyor) bir zorunlu hizmeti kim kabul eder?

2- Yasanın çıkmasıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne gönüllü veya zorunlu olarak dönenler olduğunu farz edelim. Bu kişiler hizmet süresinin tekrar uzamayacağını nereden bilecekler, nasıl emin olacaklar?

Örneğin hain darbe girişiminden hemen sonra Olağanüstü Hal zamanı 18 yılını tamamlamak

için KHK ile dönen pilotların mecburi hizmet sürelerine geçen hafta hesapta olmayan 3 yıl eklenmiş oldu!

3- ‘Sivilde kaptan pilotlar çok para alıyor, o yüzden düşük maaşa kimse dönmek istemez' deniliyor. Bu gerekçeyle geri dönen bir pilota 30.000 TL'den fazla maaş verilirken içeride kalan ve hiç ayrılmamış olan pilotlara 16-17.000 TL maaş uygun görülüyor. Yani aynı işi yapan aynı rütbedeki pilotlar arasında ayrıma gidiliyor, haksızlık ve huzursuzluk yaratılıyor…”

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Adı bende saklı olan pilot, çözüm yolunu da öneriyor:

En kısa sürede güven ortamı yaratılması ve tüm personeli kapsayan adil bir ödeme sistemiyle gönüllü yuvaya dönüş projesinin hayata geçirilmesi…