Hayırsız evlat!..

Bir babanın kötü ahlak sahibi evladını hukuki-mali sorumluluk yüklenmemek için de olsa mirastan mahrum etmesi ya da bir çocuğun ödenmeyecek borçlar bırakan babasının mirasını reddetmesi, ne acı bir bahtsızlıktır!

Dün 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in ölümünden önce, oğlu Yahya Murat Demirel'i mirasından mahrum bırakmasıyla ilgili haberleri okurken bunları düşündüm.

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Yahya Murat Demirel, Egebank'ı hortumladığı suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattı. Çıktığında “Yılbaşını denizde geçirme” bahanesiyle kapağı attığı Bulgaristan'da yakalanıp iade edildi!

“Dolandırıcılık ve sahtecilikten” verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezası, Yargıtay'ca 2012 yılında onandı.

Bu karar uyarınca 10 yıla yakın bir süre daha cezaevinde kalması gerekiyordu.

Sonraki yıllarda buna başka dosyalardan gelen mahkumiyetler de eklendi.

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Ama Murat Demirel, cezasının kesinleştiği 2012 yılından bu yana ortalıkta görünmedi!

Ne mahkemelere gitti, ne de cezasının kalanını çekmek üzere cezaevine!…

Peki nasıl olmuş da Türkiye'nin bu ünlü hortumcusu sırra kadem basmış, nereye gitmişti?..

Bu sorunun cevabı; Yahya Murat Demirel'in Bulgaristan'a kaçarken bir adamına orada teslim almak üzere emanet ettiği, onun da getirip ARENA ekibine verdiği kocaman bir sarı zarfın içinde gizliydi!

Ekibimizin kameralar önünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrettiği zarfın içinden çok önemli belgeler çıkmıştı.

Bunlardan biri, yurt dışına kaçtıktan sonra kullanılmak üzere kara para cenneti Cayman Adaları'nda açılmış gizli bir banka hesabıydı.

TMSF'nin başlattığı hukuki girişim sonunda bu hesapta devletimizin o güne kadar haberdar olmadığı 22 milyon dolar bulunmuş ve yurda getirilip Hazine'ye gelir kaydedilmişti!

Zarfta Murat Demirel ve eşi Ayşe'ye ait “off shore” şirketlerle ilgili dokümanlar ve banka dekontlarının yanı sıra, üzerinde önemle durulması gereken iki belge daha vardı:

Demirel çiftine ait pasaportlar!..

Ancak bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından değil, Belize Devleti'nce verilmiş pasaportlardı!..

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Şimdi geliyoruz baştaki sorumuzun cevabına…

Denizi çok seven, yılbaşı gecesini bile bir balıkçı motorunda geçirmek için denize açılıp, dalgaların kendilerini Bulgaristan kıyılarına atması (!) nedeniyle Türkiye'ye iade edilen Egebank hortumcusu Yahya Murat Demirel, yine engin denizlere doğru yelken açmış olabilir!..

Nasılsa cebinde kapı gibi Belize pasaportu var!

Onun için her yer Belize!..

Bunları yazıp çizmek, tüyü bitmemiş yetim hakkını kovalamak da kalıyor bize!..