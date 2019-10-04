İmamoğlu’ndan Hamidiye suyu kampanyası!..

Havadan, sudan siyaset olur mu?

Olurmuş!

AKP sayesinde onu da gördük!..

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 800 binlik açık oy farkıyla kazanınca, belediye tarafından işletilen, Sultan Abdülhamit Han'ın mirası Hamidiye doğal kaynak suyunu boykot ettiler.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilim ve Sanayi Bakanlığı,

Milli Saraylar,

Koza Holding,

Vakıfbank,

Denizbank,

AKP'li Bahçelievler ve Arnavutköy Belediyeleri,

TEDAŞ,

TEİAŞ,

TÜRGEV,

SETA,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),

AKP Genel Merkezi,

THY (Yer hizmetleri veren yan kuruluşu TGS üzerinden)…

İddiaya göre okuduğunuz kurum ve kuruluşlar, daha düne kadar büyük beğeniyle kullandıkları Hamidiye suyunu tüketmeyi bırakmışlar!..

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Yıllardır yolcularına Hamidiye'yi servis eden Türk Hava Yolları (THY) da boykot eylemine katılarak, yabancı bir şirketin yurdumuzda ürettiği su markası ile anlaşmış!..

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Sağlık ve Gıda Güvenliği adlı sivil toplum örgütü, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarının doğal kaynak ve içme sularıyla ilgili analiz raporlarını yayımlıyor.

2018'de yapılan 14'üncü güncellemeye göre; THY'nin anlaştığı su markası, Hamidiye'nin 81 basamak altında bulunuyor!

Yani Hamidiye'nin ona oranla çok daha kaliteli bir su olduğu resmi verilerde net biçimde görülüyor!..

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Hamidiye, gelirlerinde tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı bulunan bir doğal kaynak suyu.

Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük bir görev düşüyor.

Sırf Büyükşehir Belediyesi gelir kaybına uğrasın ve kendisi başarısız olarak gösterilsin diye başlatılan boykotun karşına, Hamidiye'nin tüketimini yaygınlaştıracak yeni ve dev bir kampanya ile çıkması gerekiyor.

Sultan Abdülhamit Han'ın mirası olan halkın malına sahip çıkma anlayışının yanı sıra, tüketicinin korunması için yasaların belediyelere verdiği yetki, bu sosyal sorumluluk kampanyasını zorunlu kılıyor!..