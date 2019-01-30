İYİ Parti İzmir Teşkilatı, Tunç Soyer’in adaylığına karşı mı?

Çocuklarımın okulları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır İzmir'de yaşıyoruz.

Hemen belirteyim, bu güzel kentin, güzel insanları arasında yaşamaktan çok mutluyum.

Bu süre içinde değerli dostlar da edindim. Oturup konuşmaktan, Türkiye'nin sorunları ve çözümlerine yönelik düşüncelerini dinlemekten büyük zevk aldığım isimlerden biri, merhum Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde Kültür Bakanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Suat Çağlayan…

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan saygın bilim insanı ve siyasetçi Prof. Çağlayan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Tunç Soyer'e, İzmirli bazı İYİ Partililer'in tepki gösterdiklerinin öne sürülmesi üzerine bana şu mesajı gönderdi:

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Değerli Uğur Bey,

Bugünkü (dünkü) bazı gazete ve internet sitelerinde, İYİ Parti İzmir Yönetimi'nin CHP adayı Sayın Tunç Soyer'den rahatsız oldukları yönünde haberler yer aldı.

Kaynağı belirsiz bir demeç (!) olarak yayılmaya çalışılan bu haberi okuyunca, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i aradım. Şunları söyledi:

“Bu tür haberler daha önce de çıkmış ve hemen yalanlamıştım. Ne ben, ne de parti yöneticisi bir arkadaşım, gazetecilere Sayın Soyer aleyhinde bir açıklama yapmamıştır.

AKP+MHP İttifakı, bizim CHP ile başlattığımız işbirliğine zarar vermek ve seçmenimizin zihnini bulandırmak için bir karalama kampanyası yürütmektedir. İYİ Parti seçmeni bu çabalara prim vermeyecek ve Millet İttifakı'nın başarısı için elinden geleni yapacaktır.

Özetle; İYİ Parti'nin Tunç Soyer'le ilgili olumsuz bir düşüncesi olamayacağı gibi, olumsuz bir açıklaması da olamaz!..”

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Değerli Uğur Bey,

Böylesine önemli ve kritik bir konuda İYİ Parti'yi bağlayan açıklama, sadece Genel Başkanımız tarafından yapılabilir.

Onun da Tunç Soyer hakkındaki düşünceleri belirtttiğim gibidir.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Suat ÇAĞLAYAN

İYİ Parti Kurucusu”

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Suat Çağlayan hocamızdan gelen bu mesajı okuduktan sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray'ı aradım. O da, daha önce bir açıklama yaparak, partisinin CHP'nin aday tercihine saygı duyacağını belirttiğini hatırlattı. Çıray, İYİ Partililerin Millet İttifakı'nın başarısı için çalışacağından hiç kuşku duymadığını sözlerine ekledi.

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İzmir'deki atmosfere gelince…

İki gündür, gittiğim her yerde yurttaşlarla konuşuyorum.

Şu kadarını söyleyeyim;

İzmir'de yüzler gülüyor!..

Bazı ilçelerde adaylar belirlenirken vahim tercih yanlışları yapılmamış olsaydı daha da gülecekti!

Tunç Soyer'in adaylığının yarattığı olumlu hava, bu güzel kentte üst üste 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ilk siyasetçi olan “duayen” Aziz Kocaoğlu'nun destek açıklamasıyla daha da artmış durumda…