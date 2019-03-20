Kum torbası bile Mansur Yavaş kadar yumruk yememiştir!..

Bu yaşıma geldim, böyle bir seçim dönemi yaşamadım.

İktidarın elinde öylesine büyük, hatta erişilmez bir güç var ki, bunu tanımlarken “orantısız” sözcüğü çok hafif kalıyor.

Bu sadece propaganda gücü değil, kamu kurumlarının da devreye girmesiyle oluşan muazzam, çok yönlü ve topyekun bir güç!..

Engel, kural, ilke, etik değer tanımayan, hedefteki kişi veya kuruluşa savunma hakkı bırakmayan, kendisine karşıt olan her şeyi ezip geçen, rakibini kum torbasına çeviren, olmadı dümdüz eden bir güç!..

Medyanın koşulsuz desteğiyle ne itibar bırakıyor, ne de direnecek hal!..

Baksanıza Binali Yıldırım bile “Yerel yönetim seçimi bu… Beka konusu değil” diyerek yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor…

Bir bakıma yapılanların yanlışlığına işaret ediyor.

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Acıdır, yargı bile devrede!..

Dün sabah İzmir, insanda çocuksu iyimserlikler yaratan güneşli bir bahar sabahına uyanmıştı. Kahvaltımı yapıp gazeteleri okuduktan sonra, siz sevgili okurlarıma umut vereceğine inandığım bir konuyu yazmak için bilgisayarın başına geçmiştim.

Tam girişi yapmak üzereydim ki yandaş kanallardan biri, Ankara'da açık ara önde gittiği söylenen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, yüzde 80 şizofren raporu bulunan, belgede sahtecilikten hüküm giyen, çocuk istismarından yargılanması süren kişinin iddialarına dayanarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine konuyu değiştirmek zorunda kaldım.

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Zira bu haber, Yavaş'la ilgili olarak artık sayısını unuttuğumuz iddialara bir veya birkaç yenisinin daha ekleneceğini işaret ediyordu.

Demek ki tüm televizyon kanalları bu iddiayı yine hep bir ağızdan canlı yayınlarla Türkiye'ye duyuracak.

Ama Mansur Yavaş cevap vermeye kalkınca o kanallar sesine, hatta çığlığına yine kulak tıkayacak!..

Bazıları bununla da yetinmeyip, iddiaya eklediği yalanları manşetlere çekecek.

Vicdanlar yine isyan edecek…

Daha önce iktidara oy vermiş olan kimi seçmenler bile bu zulme “yeter artık” deyip tercihlerini değiştirecek…

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Diyelim ki Mansur Yavaş bunu da atlatıp, büyükşehir belediye başkanlığına doğru emin adımlarla ilerleyecek…

Hiç kuşkunuz olmasın ki devreye hem onun, hem de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve Millet İttifakı'nın diğer önde gelen adayları hakkında yeni iddialar, iftiralar, kumpaslar girecek…

Demokrasiye gönül verenler yaşananlar karşısında ne diyeceklerini bilemeyecek…

Dileğimiz ve inancımız odur ki,

Olup bitenleri sessizce seyreden halkımız 31 Mart'ta, yurttaşlık görevini yerine getirecek ve kanaat notunu oy pusulasına yansıtarak, demokrasiye olan sarsılmaz inancını bir kez daha sergileyecek…