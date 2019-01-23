Mezar taşları oy kullanacaklar mı?

Her yerde karşımıza çıkıyorlar.

Hatta çıkmaktan da öte adeta fışkırıyorlar.

İnanmayan, önceki gün İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı gerçeğin görüntülerine baksınlar. Artvin'deki CHP'li gençler, adeta dedektif gibi çalışarak, bir mahallenin sokak aralarında uzun süredir yaşanmadığı için enkaza dönüşmüş iki konut bulmuşlar. Muhtarlıkta askıya çıkarılan listelerden, yıllardır in, cin top oynayan bu metruk yapılarda, toplam 64 seçmenin yaşadığını (!) belirlemişler!

Öyle mezbelelik bir yer ki orada ancak fareler yaşayabilir!

Ancak onların sayısı bile 64'ü bulmaz!..

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Yurdun dört bir yanında birileri, iktidarın riskli gördüğü yerlere, güçlü bulunduğu bölgelerden seçmen kaydırmışlar!

CHP'nin çalışkan isimlerinden, geçen dönem İstanbul milletvekilliği de yapan gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre; son yerel seçimlerde AKP'nin kılpayı kazandığı Üsküdar'a, Sultanbeyli'den aktarımlar olmuş.

Adalar, Çatalca ve daha birçok il ve ilçede de durum farksızmış.

Adalar’da son yerel seçimi CHP 800 oy farkla kazanmış. Ama gelin görün ki bu operasyonla 900 seçmen birden aktarılmış. Nasıl da ince bir hesap değil mi?

Yarkadaş, o bölgelerde yaşamamalarına rağmen, orada ikamet ediyormuş gibi gösterilen kaydırma seçmenlerin seçim günü kaydedildikleri il ve ilçelere getirilip oy kullandırıldıktan sonra, tekrar geri götürüleceklerini, tüm organizasyonun şimdiden yapıldığını öne sürüyor.

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Taşıma ya da kaydırma seçmen konusunun boş bir iddia olmadığı Yüksek Seçim Kurulu'nun dünkü açıklamasından da anlaşılıyor. CHP örgütlerinin çok sıkı çalışmaları ve konuyu seçim kurullarına aktarmaları sonucunda, 24 Haziran seçimlerinden önce dondurulan seçmen sayısı sadece 736 iken, bu dönemde beyan edilen yerleşim bölgelerinde oturmadıkları için kayıttan düşülenlerin sayısı yaklaşık 57 bin kişiyi bulmuş!..

YSK ayrıca 100 yaş üzerindeki seçmenlerin durumunu da incelemiş. Seçmen gözüken 6 bin ölü de bu şekilde kayıtlardan düşülmüş!..

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Kamudan bir şeyler çalanların mezardaki ölülerin kemiklerini sızlatmaları, ilk kez rastladığımız bir durum değil.

Anlaşılan bunu planlayan evrak sahtecileri, geçmişte bizim ortaya çıkardığımız mezar taşlarına reçete yazıp SSK'yı soyan çeteleri ve yine mezar taşlarına hayali ihracat yapmış gibi göstererek tüyü bitmemiş yetimin hakkını cebe indiren hayali ihracatçıları kendilerine örnek almışlar!..

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Barış Yarkadaş'ın dile getirdiği öylesine çarpıcı bir örnek var ki duyduğumda “Bunu Aziz Nesin öykülerinde bile bulamayız” demekten kendimi alamadım!

Efendim Üsküdar'daki seçmen sayısını çoğaltmak için taşıyacakları kişileri nerede ikamet ediyor göstermişler biliyor musunuz?

Beylerbeyi Stadyumu'nun çimlerinde!..

Çimlere 13 taşıma seçmen adı yazmışlar!

Allah'tan tribünler akıllarına gelmemiş!

Ya çimler yerine binlerce kişiyi tribünlerde ikamet ediyormuş gibi gösterselerdi?

O takdirde seçime bile gerek kalmazdı!..