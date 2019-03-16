Oyumu kullanmaya nasıl karar verdim?

Geçen haftaya kadar 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy atmamayı düşünüyordum.

Çünkü 24 Haziran gecesi yaşadığım hayal kırıklığının hâlâ etkisindeydim. Öyle ya, rejim değişikliğinin gerçekleşeceği o büyük seçimden önceki her Halk Arenası'nda, tüm yurtta sandık güvenliğinin mutlaka sağlanması ve Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını oldu bittiye getirme ihtimali karşısında ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtmiştim. Hatta ıslak imzalı tutanaklardan alınacak doğru sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verileriyle karşılaştırıp anlık olarak paylaşacak bir ajansın kurulmasının zorunlu olduğunu belirtmiştim.

Bu konuda en yetkili isimlerin verdikleri güvence ile yetinmemiş bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da açıp kesin söz almıştım!

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Seçim günü, ailecek İzmir'den kalkıp İstanbul'a gittik. İkametgahımızın oldugu bölgede oylarımızı kullandık.

YSK'nın yasağı bitip Anadolu Ajansı sonuçları duyurmaya başlayınca, yurttaşlık görevini yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla, Halk TV'yi seyretmeye koyulduk. Ama CHP'nin Genel Başkan Yardımcılarından Onursal Adıgüzel eliyle kurduğu “Adil Seçim” adlı platformun anlık sonuçları geçemediğine ve bir süre sonra da tümden kilitlendiğine tanık olduk.

O anda yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam.

Hayal kırıklığımız, CHP Genel Merkezi'nden sonuçlarla ilgili değerlendirme ve açıklamaların kamuoyunu tatmin edici biçimde yapılmaması üzerine, derin bir üzüntüye dönüştü…

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Üzüntüm aylar boyu sürdüğünden, o süreçte Halk Arenası da yapmadım.

Çünkü 24 Haziran seçimi öncesinde meydanları dolduran, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu Antalya'daki canlı yayında 30 bin, İstanbul Bakırköy'de ise 60 bin kişi önünde program yaparak, bize kendi dalında dünya rekoru kırma ayrıcalığını yaşatan değerli seyircilerimiz de benzer duygulara sahiplerdi.

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Aylar sonra Halk Arenası'na başladığımda, seyircimizde o eski heyecanın yerinde yeller estiğini gördüm.

Kimi belediye başkan adayları ile meclis üyelerinin belirlenmesinde sert eleştirilere neden olan tercihler de eklenince, 31 Mart günü oy kullanmamaya karar verdim!..

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Ancak bazı muhalif başkan adaylarının olağanüstü gayretlerini, buna karşılık Cumhur İttifakı'nın tüm iktidar olanaklarını kullanan, kutuplaşmayı doruğa çıkaran, kumpaslardan medet uman, yalan ve iftirada sınır tanımayan, vicdan sahibi AKP'lilere bile “Yeter artık be!.. Seviyesizliğin de bir seviyesi olmalı” dedirten kara kampanyasını ve medyanın tiksinti verici dozda güce tapınmasını gördükten sonra, kararımı değiştirdim.

Vicdanımın sesini dinleyip oyumu kullanmaya karar verdim.

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Evet 31 Mart günü yine İzmir'den İstanbul'a gidip oylarımızı kullanacak ve yurttaşlık görevimizi yerine getireceğiz.

Dilerim bu kez hayal kırıklığı yaşamayız!..