Son virajda seçmen CHP’den ne bekliyor?..

Milletvekili, belediye başkanı, adayı ve parti yöneticisi değil!..

Sadece Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inançla bağlı, CHP'ye sevdalı bir parti üyesi.

Kimsenin kendisine görev vermesini beklemeden, demokrasi tarihimizin tehditler, baskılar ve iftiralarla dolu en kirli seçim kampanyası boyunca, Anadolu'yu dolaştı.

Partisinin kazanacağı belediye sayısını arttırabilmek için 36 ilde yürüttüğü çalışmalarda 45 bin kilometre yol yaptı…

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Örnek alınması gereken bu uzun ve yorucu yolculuğunun sonunda, CHP yönetimine şu çağrıda bulundu:

“İktidar bloğu için ‘yeni düzenin tescili', muhalefet bloğu içinse ‘yeni bir başlangıç' anlamına gelen 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 4 gün kaldı. Artık CHP yönetiminin ‘Seçim ve sandık güvenliği' konusunda kamuoyuna güvence verip taahhütte bulunması gerekiyor…

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16 Nisan referandumu ve 24 Haziran gecelerinde yaşanan büyük hayal kırıklıkları nedeniyle CHP üst yönetiminin, bu seçimde seçmenlerin ‘oylarına sahip çıkılacağına' dair etkili bir güvence vermesi ve böylece muhalif seçmenin ‘seçime katılma hevesini' canlandırması, kaçınılmaz bir zorunluluk.

36 ilde CHP örgütümüzle çalışma yürüterek, yaklaşık 45 bin kilometrelik yol yapmış bir parti neferi olarak söylüyorum ki; yıllardır devam eden tüm hatalara rağmen, özellikle CHP'li adaylar ve fedakâr parti örgütümüz, büyük bir heyecanla seçim kampanyasını yürütüyorlar. Bu muazzam gayret nedeniyle seçimlerin kazanılabileceğine dair umutlar yeşermiş durumda. 17 yıldır ülkeyi aralıksız olarak yöneten ve yaşanılan tüm sorunların sorumlusu olan iktidar bloğunun söyleyecek sözünün kalmamış olması da 31 Mart'a dair beklentileri yükseltiyor.

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Ancak onlarca seçimdir bir türlü cevap bulunamayan şu sorular, bu seçim öncesinde de varlığını koruyor:

1) Sandık güvenliği konusunda her türlü hileye karşı alınan ‘yeni önlemler' neler ve bu önlemler geçmişte yapılan hangi hataları ortadan kaldırmaya yönelik?

2) Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla beraber AA tarafından manipülasyon yapıldığı iddialarının doğruluk payı var mı? Varsa buna karşı bu sefer neler yapılacak?

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Sorular basit, fakat 17 yıldır tatmin edici yanıtlar maalesef bulunabilmiş değil!..

Gelinen noktada yapılacak en acil şey; CHP'li seçmenin istisnasız olarak sandığa gitmesini sağlamak ve kararsız seçmenin sandığa gitme motivasyonunu artırarak, oylarını CHP'ye yöneltmek olmalı. Unvan, yetki ve sorumluluk sahiplerinin son viraja girilen bu dönemde başka bir önceliği yok. Fedakâr parti örgütümüzün emeklerinin heba olmasını engellemek adına son 4 günün doğru şekilde değerlendirilmesi tarihe ve Cumhuriyet çocuklarına karşı büyük bir sorumluluk. Aksi her durumda yaşanan hayal kırıklıklarına yenilerinin eklenme riskinin doğacağı unutulmamalı…”

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CHP'nin bir üyesi olarak hiçbir statü beklentisi içine girmeksizin özveriyle çalışan Umut Oran'ın adeta manifesto niteliğindeki açıklamalarının altına imzamı atıyor ve yazımı güzel bir haberle noktalıyorum.

Bugün Dünya Tiyatrolar Günü…

Büyük tiyatro ve mizah ustamız Müjdat Gezen, bu özel gün için İzmir'e geliyor. Bu akşam Karşıyaka'daki Suat Taşer Sahnesi'nde hem oyununu sergileyecek, hem de İsmail Dümbüllü Ödülü'nün, kendisi gibi dünya çapındaki değerimiz Metin Akpınar'a verildiğini açıklayacak.

Varlıklarıyla gurur duyduğumuz ustaları yürekten kutluyoruz…