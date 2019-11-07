“Lobici bakanın ahlak dışı uygulamaları!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün grup toplantısında adını vermeden “bir bakan” diyerek şu açıklamayı yaptı:

–Başımıza şimdi yeni bir şey daha geldi; bir bakanın adı uluslararası, yasadışı, ahlak dışı uygulamalara karıştı, bu yönde haberler var!..

Kulisler karıştı tabii; iddia çok ağırdı, kimdi bu ahlak dışı uygulamalara katıldığı yönünde iddialar ortaya atılan bakan?.. Onu da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu şekilde açıkladı:

–Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uluslararası lobicilik faaliyetlerine katıldığı ve yüklü bir ödeme aldığı duyumlarını aldık. Türk dış politikasını temsil eden bir kişinin böyle bir skandalda adı geçtiği için hemen açıklama yapması gerekiyor. Sessiz kaldığı her dakika ülkenin itibarını zedeler!..

Bu yazının kaleme alındığı ana kadar Çavuşoğlu'ndan herhangi bir ses çıkmadı… Ancak siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanmaya devam ediyor… Peki, nereden çıkmıştı bu vahim iddialar?..

Kılıçdaroğlu'na açıklamasıyla bir anda gündemin üst sıralarına yerleşen iddia OCCRP adında, 2016 yılında kurulan “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporla Projesi” nin internet sitesinde yayınlanan bir makalede ortaya atıldı… Kar amacı gütmeyen bu kuruluş Doğu Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Amerika'da yolsuzluk iddialarını araştıran ve çoğunluğu gazetecilerden oluşan WikiLeaks benzeri bir oluşum… Gelelim, bu iddiaları “sızdırılan mailleri” delil alarak gösteren makaleye…

–Gerçekten, gayet heyecanlı, “kimin eli kimin cebinde” tadında bir hikaye!..

Yüzbinlerce Avro!

Yıl 2011, yer Ukrayna…

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in başı, muhalefet lideri Timoşenko'yu hapse attırması nedeniyle fena halde dertteydi… Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanacak işbirliği anlaşması tehlikedeydi… Bu tehlikeyi savuşturmak için başdanışmanı Serviy Lovochkin aracılığıyla ABD'li lobici Paul Manafort ile anlaştı.

Önce Manafort'un kimliğine bir göz atalım; bu arkadaş aynı zamanda Başkan Trump'ın seçim kampanyasında kampanya direktörü olarak çalışan isim. Trump'ın seçim süreciyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında evine ve işyerine yapılan baskınlarda e-maillerden Ukrayna'daki birazdan anlatacağım anlaşmaların detayları da ortaya çıktı. Manafort şu anda 47 aylık cezasını çekmek üzere hapiste!..

İşte bu lobici, Ukrayna lehine lobi yapmaları için İtalya eski Cumhurbaşkanı Romano Prodi, Polonya eski Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski, eski Avusturya Başbakanı Alfred Gusenbauer ve bir Türk siyasetçi ile anlaştı. Kim peki bu siyasetçi?

–O tarihte Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı olan, bugünün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu!..

Sızdırılan e-mail yazışmalarına göre diğer üç kişiye ve Çavuşoğlu'na paralar Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in başdanışmanı Lovochkin tarafından ödeniyordu. Ancak 2013 ortalarına gelindiğinde ödemelerde gecikmeler yaşanmaya başladı. Mesela 2013'ün ilk yarısı için “Hapsburg Grubu üyeleri” olarak adlandırılan diğer 3 kişiye 700 bin Avro borçlanılmıştı… Lovochkin'e gönderilen bir e-mailde de Çavuşoğluna da 230 bin Avroluk bir ödeme yapılması gerektiği belirtiliyordu!..

Seçim gözlemcisiyken lobicilik yapmak!

Makaledeki iddialar bununla sınırlı değildi…

İddiaya göre Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'da 2012 yılındaki seçimleri gözlemleyen AKPM heyeti üyesiyken aynı zamanda gizli bir şekilde lobi faaliyetinde bulunuyordu! Seçimlerde ciddi düzeyde usülsüzlük tespit eden uluslararası seçim gözlem heyetinin aksine, medyaya olumlu görüş beyan ediyordu!..

İşte e-mail yazışmalarına dayanan iddialar bunlar. Üstelik fena halde ciddi iddialar! Lobicilik faaliyetinde bulunan diğer kişilerden ikisi eski Cumhurbaşkanı, biri eski Başbakan… Ancak dikkat edin, hapsinin başında “eski” ibaresi var!.. Halbuki Çavuşoğlu o sıralarda milletvekili, daha da önemlisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin dönem başkanı!

Bakan Bey'in söyleyecek bir şeyi olursa sizleri bilgilendireceğim, merakla bekliyorum…

–Bakalım ne diyecek?..