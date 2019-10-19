Ayşe Hanım, 400 sokak candaşına bakıyor

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz cumartesi, ülkemizin en ünlü mankenlerinden Özge Ulusoy'la Ankara'da bir güzellik merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Açılış esnasında tanıştığım güzellik merkezinin sahibi Ayşe Şuyun Çelik, tam bir hayvansever olduğunu bizlere anlattı. Zaten Ankara'da bu konuda çok tanımmış bir insan Ayşe Hanım… Hümanist hanımefendi tam 400 sokak hayvanına yani candaşa bakıyormuş. Bu söylevi duyunca kulaklarıma inanamadım. Hakikaten büyük bir insanlık örneği gösteriyor. Açılış yaptığımız merkezin tüm kârını yine 400 sokakta barınan candaşlara aktaracağını ifade ederken gerçekten çok duygulanıp ağladım. Ayşe Hanım'a helal olsun. Rotamızı Burcu Esmersoy'a çeviriyoruz her hafta sonu Star TV ekranında 09.00-10.00 arasında güzel bir program sunuyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ‘Burcu ile Hafta Sonu' çok önemli doktorları ağırlayıp, izleyiciye önemli sağlık bilgileri aktarıyor. Cumartesi pazar sabahları Burcu'nun güzel programlara imza atacağını düşünüyorum. 22 yıldır yaptığım programı bu hafta Kızılırmak Nehri'nin doğduğu, Sivas'ın İmranlı İlçesi'nde yapıyoruz. 71 yıldır CHP'den Belediye Başkanı seçilmeyen Sivas İmranlı son seçimlerde bu geleneği bozup, CHP'den Murat Açıl'ı belediye başkanı seçti. Murat başkanı çok eski tanırım hakikaten enerjisi çok yüksek bir insandır. Kızılırmak Nehri'ni dünya turizmine açacağını ifade ederken heyecan içerisinde olduğunu gördük. Gerçekten Murat başkan ilçede önemli çalışmalar yürütüyor. Özellikle Sivas İmranlı'nın daha iyi tanınması için büyük çaba sarf ediyor. İmranlı doğumlu önemli iş adamlarını da yatırım konusunda arkasına alarak turizm için hamleler sarf ediyor. Yazımı Beşiktaş'la bitirmek istiyorum. Fikret Orman'ın istifasıyla boşalan Beşiktaş Kulübü'nün başkan koltuğu yarın büyük bir secimle baş yöneticisini bulacak. Kuvvetli Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacaklar. Beşiktaş Denetim Kurulu üyesi iş adamı Özcan Dilekyiğit, ekonomik sıkıntıların olduğu kulübün bu seçimle her alanda ivme kazanabileceğini belirtti…