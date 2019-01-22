Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan “Mustafa Kemal” kitabının koleksiyon versiyonu yarın çıkıyor.

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Sadece 1881 adet.

Seri numaralı.

Bir daha asla basılmayacak.

Dünyada sadece 1881 kişide olacak.

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Fiyatı 2 bin 500 lira olacak.

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Yarın…

Saat 9'u 5 geçe.

www.kirmizikedi.com adresinden…

Veya 0212 293 44 47 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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Saat 9'u 4 geçe ararsanız veya tıklarsanız, cevap alamazsınız.

Saat 9'u 45 geçe ise, çok geç olabilir.

Söylemedin demeyin.

Tam 9'u 5 geçe başlayacak.

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Arkadaşlarımız, akrabalarımız ve hatta kendimiz dahil kimseye torpil yapmamak için sadece internet üzerinden ulaşabileceksiniz.

Herkes eşit şartlarda olacak.

İlk başvuran 1881 kişi alacak.

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Mustafa Kemal kitabının koleksiyon serisi, Türkiye'nin Fogra sertifikalı ilk matbaası olan Mas Matbaa'da basıldı.

Prestij kitapların Türkiye'deki en önemli adresi olan Mas Matbaa, yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli sanat kitabı yayıncıları ve müzelerle çalışıyor. Fotoğraf, sanat kitapları, tıpkıbasımlar ve özel yapım ciltler, uzmanlık alanına giriyor.

Müthiş hassasiyet ve özen gösterdiler, şu kadarını söyleyeyim, kitapla alakalı sadece toplantılarımız iki ay sürdü.

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Dünyada varolan en yüksek kaliteli malzemeyle, Mustafa Kemal'in gösterişten uzak rafine zevkini yansıtır biçimde tasarlandı.

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Cildinde ve kutusunda Shantung-S cilt bezi kullanıldı, Japonya'da sırf bu proje için özel olarak üretildi.

İsveç'ten Munken Pure kağıt getirildi.

Almanya'dan Gmund Color glatt kağıt getirildi.

Sırf bu proje için özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldı.

Tamamı elle ciltlendi.

Hat sanatıyla 1'den 1881'e kadar numaralandırıldı.

Kitap 20.5×28 ölçülerinde.

1.8 kilogram ağırlığında.

Özel muhafaza kutusu var.

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Fiyatını Kırmızı Kedi, matbaa veya ben belirlemiyoruz, fiyatını kullanılan malzemenin kalitesi belirliyor.

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Tasarımı, Türkiye'de bu konuda en yetkin isimlerden olan Joelle İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Dünyanın en önemli tasarım okullarından London College of Printing mezunu olan, İtalya ve İsviçre'deki matbaalarda çalışan Joelle İmamoğlu, Silks of Sultans, Haghia Sophia, Kara Memi, Matrakçı Nasuh gibi tarihi ve kültürel mirası konu alan çok önemli kitapların tasarımını yaptı.

Mustafa Kemal kitabında, Mustafa Kemal'in atik kişiliğine vurguda bulunabilmek için, Arjantinli Maximiliano Sproviero tarafından tasarlanmış özel yazı tipi kullanıldı.

Görsel yerleşiminden harflerin seçimine kadar, baskıya hazır hale getirilmesi 21 gün sürdü.

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Bu çok özel kitabı niye hazırladık?

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Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılmış binlerce kitap var.

Ama… Atatürk hakkında ilaç için bir tane bile koleksiyon değeri taşıyan prestij kitap yok.

Dünyanın önemli kütüphanelerinde bulunacak, Anıtkabir gibi en önemli adreslerde sergilenecek, bir tek prestij kitabı yok.

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Bunu kendimize görev edindik.

Mustafa Kemal'e boynumuz borcu olarak hissettik.

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Ve aslında bu kitabı, satın almak isteyenler için üretmedik.

Mustafa Kemal için ürettik.

Mustafa Kemal'e yakışır olması için ürettik.

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“Limited edition” tabir edilen sınırlı sayıda üretim biçimi, gelişmiş ülkelerde geleneği olan bir yayın biçimidir.

Herkes için üretilen, herkesin alım gücüne hitap eden sıradan baskının yanısıra, koleksiyonerler ve özel meraklılar için basılır.

Nedrettir.

Nadirdir.

Ulaşılması, sahip olunması, paran olsa bile, imkansıza yakındır.

Bir daha basılmayacağı sözü verilmiştir.

Bugün yüksek zannettiğin fiyat, son kitap satıldığı anda katlanır.

Fiyatı artık yayıncı değil, kitaba sahip olan kişi veya kurum belirler.

Dolayısıyla, sınırı yoktur.

Kitap sayısı sınırlı, bedeli sınırsızdır.

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Ben çok zenginim alayım diyemezsin.

Satanı bulamazsan, geçmiş olsun.

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Evini soysalar, altını mücevheri gidip yeniden satın alabilirsin.

Bu kitap çalınırsa, istersen milyarder ol, yerine koyamazsın.

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Kırmızı Kedi hafta sonunda bir basın duyurusu yaptı, Mustafa Kemal kitabının 1881 adetlik koleksiyon serisinin fiyatını 2 bin 500 lira olarak açıkladı.

Anında… Haysiyet celladı yandaş koro ve ikinci cumhuriyetçiler tarafından planlı, organize şekilde linç kampanyası başlatıldı.

Atatürk'ü istismar ettiğimiz söyleniyor.

Atatürk üzerinden dolandırıcılık yaptığımızı söyleyen bile oldu.

Hakaret, küfür gırla.

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Birincisi…

Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil.

Doğalgaz faturası değil.

Ödemek zorunda değilsin.

Almaya mecbur değilsin.

Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket fiyatının yarısına bile alabilmen mümkün.

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İkincisi…

Sponsor bulup noter çekilişiyle 1881 talihliye bedava dağıtabilirdik.

Ben kendi payıma, Mustafa Kemal kitabının kapağına adımı bile koymadım.

Mustafa Kemal'i neden herhangi bir şirketin promosyon malzemesi yapayım?

Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik.

Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil.

Çağdaş kuvayi milliyenin yayınevi Kırmızı Kedi ve sahibi Haluk Hepkon, Türkiye tarihinin bugüne kadar görmediği bir maliyeti tek başına üstlendi.

Üstelik risk üstlendi, çünkü, satıp sonradan parasını ödemek üzere üretilmedi, devasa maliyetin tamamı şimdiden ödendi.

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Satılır veya satılmaz diye hesap etmedik, biz aldık.

Bu kitap, sponsora değil, halkın kendisine emanet, halka ait.

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Üçüncüsü…

Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim.

Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira.

Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira.

Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira.

Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı durun, 70 bin lira!

Piri Reis var, 2 bin 200 lira.

Evliya Çelebi var, 2 bin lira.

Mimar Sinan var, 3 bin lira.

Bu kitap Sinan'ı istismar etmek için mi hazırlandı, yoksa Sinan'ı onurlandırmak için mi? Elbette onurlandırmak için hazırlandı.

Kapadokya var, 4 bin 900 lira.

Afrodisyas var, 5 bin 250 lira.

Ephesos var, 5 bin 740 lira.

İpek Yolu var, 7 bin lira.

Anadolu Halıları var, 8 bin 400 lira.

Şöyle bir incele, memleketle gurur duyarsın, öylesine muhteşem eserlerdir.

Muhibbi Divanı var, 2 bin 400 lira.

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıca'ya tercüme ettirilen Klaudios Ptolemaios var, coğrafya kitabı, 3 bin 500 lira.

Osmanlı Sikkeleri var, 3 bin 870 lira.

Osmanlı Sultanları var, 4 bin 900 lira.

Osmanlı Tarihi var, 15 bin lira.

Üçüncü Ahmet var mesela, 12 bin 500 lira.

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2 bin 500 liraya kitap olur mu diyenlerin bunlardan haberi var mı?

Ya da şöyle sormak lazım…

Bize akıllarınca hakaret etmeye çalışanlar acaba kitap okuyor mu?

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Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca “istismar” öyle mi?

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Dördüncüsü…

Mustafa Kemal kitabı üzerinden yapılan bağışları bilen biliyor.

Elbette çalışmamızın karşılığında gelir elde edeceğiz ama, henüz ne benim, ne Haluk Hepkon'un cebine tek kuruş girmedi.

Kitap çıkalı neredeyse dört ay oldu, henüz bir kuruş almadık.

Kendimizi en sona bıraktık.

Ama söz verdiğimiz bağışların tamamı kuruşu kuruşuna ödendi.

1881 koleksiyon serisinin geliriyle de, Mustafa Kemal çocuk serisi finanse edilecek. Buradan elde edilecek imkanlarla Anadolu'daki özellikle köy ilkokullarına daha fazla fırsat yaratılacak, daha fazla çocuğumuzun Mustafa Kemal'le arkadaş olarak tanışması sağlanacak.

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Beşincisi…

Bu prestij kitabına elbette sadece 1881 kişi sahip olacak ama, isteyen herkes görebilecek.

Yarın sabah Kırmızı Kedi'nin merkezinde olacağım, saat 9'u 5 geçe 1881 adet kitaptan birini parasını ödeyerek satın alacağım.

Yılmaz Özdil'e ait bu kitap, Kırmızı Kedi'nin Beşiktaş mağazasında özel korunaklı platforma yerleştirilecek, isteyen her yurttaş Kırmızı Kedi Beşiktaş mağazasına gelerek görebilecek.

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Altıncısı ve en önemlisi…

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Mustafa Kemal kitabı, karşıdevrimcilerin karalama kampanyalarına rağmen, 1 milyon 500 bine koşuyor, tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan kitabı oldu, çıktığı günden beri tam 16 haftadır liste birincisi.

Mustafa Kemal kitabının çocuk versiyonu, sadece 25 gün önce raflardaki yerini aldı, sadece 25 günde 2 milyona yaklaştı.

Hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, karalamaya çalışıyorlar, yalanlar söylüyorlar, iftiralar atıyorlar ama, durduramıyorlar.

Çıldırıyorlar!

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“Bu kitabı tanıtmak vatan görevidir” diyen değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın programını sırf beni çıkardı diye üç hafta kapattılar.

Ama durduramıyorlar.

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Şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Edirne, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Adana, Mersin, Bursa, Artvin, Trabzon'da imza günü yaptık… Videolarını yayınlıyorum, saatlerce imza sırasında bekleyenlerin çok önemli bölümü muhafazakar yurttaşlar, başörtülü kızlarımız… Bunları görünce daha çok çıldırıyorlar!

Kendi demirbaşları olarak gördükleri, adeta kendi kulları köleleri olarak gördükleri insanlarımızın Mustafa Kemal'le kucaklaşmasına tahammül edemiyorlar, bu tabloyu bozmaya çalışıyorlar.

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Bakın açık söyleyeyim, ben bu projeye 10 senedir çalışıyorum, Kırmızı Kedi'yle de iki senedir kafa yoruyoruz.

Beni yok etseniz de, Kırmızı Kedi'yi imha etseniz de, bu projeyi durdurabilmeniz mümkün değil.

Bütün hesabımızı kitabımızı, bu karşıdevrimci saldırının olacağını bilerek yaptık. Sürpriz değil, tüm olasılıklara hazırdık.

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Mustafa Kemal çıktı, çocuk versiyonu çıktı, koleksiyon versiyonu yarın sabah çıkıyor… Sırada, ilköğretim versiyonu, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, Arapça, Azerbaycan Türkçesi versiyonu var, belgeseli var. 2019 boyunca aralıksız, adım adım gelecek.

Oratoryosu yapılacak.

Çocuk Tiyatrosu yapılacak.

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Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var, kararlıyız.

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Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar.

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Yarın sabah.

Saat 9'u 5 geçe.

Aklınızı oynatın, aklınızı…

Durduramayacaksınız.