Asrın kanalı

Kanal İstanbul'un güzergahı, bilimsel ve hassas hesaplamalar neticesinde belirlendi… Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak!

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Karadeniz'den Marmara Denizi'ne şu anda deveyle geçiyoruz.

Kanal İstanbul tamamlanınca, gemiyle geçebileceğiz!

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Yunanistan'da Korint Kanalı var.

Tee 700 kilometre yol yapıp Mora yarımadası'nın etrafından dolaşacağına, zırt diye Ege Denizi'nden Adriyatik'e geçmeni sağlıyor.

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Rusya'da Volga-Don Kanalı var.

Volga ile Don nehirlerini öpüştürüyor, böylece, arasında denizyolu irtibatı olmayan Hazar Denizi'yle Karadeniz'i birbirine bağlıyor.

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Almanya'da Kiel Kanalı var.

Taa Danimarka'nın etrafından dolaşacağına, kestirmeden Kuzey Denizi'nden Baltık Denizi'ne geçiyorsun.

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Finlandiya'da Saimaa Kanalı var.

Deniz büyüklüğünde olan, ama denizle irtibatı olmadığı için oturma odasındaki küvet gibi duran Saimaa Gölü'nü Finlandiya Körfezi'ne bağlıyor.

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Kanada'da Welland Kanalı var.

Ontario Gölü'nü Erie Gölü'ne bağlıyor.

ABD'de Erie Kanalı var.

Erie Gölü'nü Hudson Nehri'ne bağlıyor.

Böylece, Kuzey Amerika'nın denizle irtibatı olmayan en büyük beş gölü, New York'tan Atlas Okyanusu'na bağlanmış oluyor.

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Panama Kanalı…

Tık diye Atlas Okyanusu'ndasın.

Tık diye Pasifik Okyanusu'ndasın.

İki okyanusu birbirine bağlıyor.

Yolu on bin kilometreden fazla kısaltıyor.

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Süveyş Kanalı…

Antalya'dan demir alıp mesela, boydaaan boya Akdeniz'i geçip, Atlas Okyanusu'nun dibine kadar inip, Afrika kıtasının altından kıvrıla kıvrıla dolanacağına, tereyağından kıl çeker gibi Kızıldeniz'e süzülüyorsun, şak diye Hint Okyanusu'ndasın.

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Ya bizimki?

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Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak.

Aralarında irtibat yok çünkü!

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Üstelik… İstanbul Boğazı'nın uzunluğu 30 kilometreyken, Kanal İstanbul'un uzunluğu 47 kilometre olacak.

Bugünkü parayla 75 milyar lira harcayıp, 10 sene sonra açılışını yaptığımızda, yolu 17 kilometre uzatmış olacağız.

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Marmara Denizi'nde hiç adamız bulunmadığı için, kanal kazısından çıkarılacak toprakla Marmara Denizi'ne üç tane de ada yapacağız.

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Bence gayet mantıklı bir proje.

Nesine karşı çıkıyorlar, anlamak mümkün değil yani.

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Bana sorarsanız, bir tane de Bursa'dan İzmir'e kanal açıp, Marmara Denizi'yle Ege Denizi'ni birbirine bağladık mıydı, tamamdır gari!