S-400 ve F-35 krizinde Türkiye’yi neler bekliyor?

S-400 alınırsa ne olur? Türkiye, içinde olduğu F-35 savaş uçağı projesine veda mı eder? İşte ayrıntılarıyla S-400, F-35, Patriot füzesi dosyası

23 Haziran'daki İstanbul seçiminin ardından, Türkiye dış politikaya odaklanacak.

Yapılan açıklamalar, Rusya'dan alınacak S-400 füzelerinin teslimatının temmuz ayı itibarıyla başlayacağına gösteriyor.

ABD ise S-400'lerin Türkiye'ye girmesiyle birlikte yaptırım yoluna gideceğini kesin bir dille ifade ediyor.

Türkiye, dünyanın iki büyük ülkesi arasında sıkışmaya doğru giderken tam bir bilgi kirliliği yaşanıyor.

Peki neden bu noktaya gelindi? S-400 alınırsa ne olur, alınmazsa ne olur? Türkiye, başından beri içinde olduğu F-35 savaş uçağı projesine veda mı eder?

İşte tüm ayrıntılarıyla S-400, F-35, Patriot füzeleri ve olası ABD tepkisi/yaptırımları dosyası:

S-400'NASIL KULLANILACAK?

Türkiye, hava saldırılarına karşı savunma amacıyla Rusya'dan S-400 füzelerini almaya karar verdi. 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya'dan toplam 4 bataryadan oluşan iki adet S-400 füze sistemi alınacak.

Türkiye, kendi füzesini de üretmek istiyor. Erdoğan'ın “S-400'te ortak üretim yapılacak” açıklaması, Rusların Türkiye'ye teknoloji transferi de yapacağı şeklinde algılandı.

Oysa gerçek böyle değil; Rusya, S-400 için Türkiye'ye teknoloji transferi yapmayı reddetti. Sadece bazı parçaların Türkiye'de üretilmesinin mümkün olabileceğini bildirdi. Ancak bu parçaların “yüksek teknoloji içeren” parçalar olmayacağının işaretini de bizzat Putin'in sözcüsü aracılığıyla verdi.

Türkiye üyesi olduğu NATO'nun radar sistemi içinde yer alıyor. S-400'lerin ise NATO radar sistemine bağlanması mümkün değil. Türk yetkililer, S-400'lerin sadece “milli radar sistemiyle kullanılacağı” güvencesini NATO'ya verdi.

S-400'lerin, tüm Türkiye'yi kapsayan NATO radar sistemine dahil olmaması, füzelerin tehditleri kapsama alanının da sınırlı olması anlamına gelecek. Bu açıdan S-400'lerin Türkiye'nin hangi bölgesine yerleştirileceği de önem taşıyor.

S-400'ÜN YARATTIĞI ENDİŞE

S-400, teknolojik olarak son derece gelişmiş sistemleri içinde barındırıyor. S-400'lerin “bilgi toplama kapasitesi” rahatsızlık yaratan bir diğer unsur. Özellikle, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 9 ülkenin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarının bilgilerinin S-400'ler vasıtasıyla Rusya'nın eline geçebileceğinden endişe ediliyor.

AKP hükümeti, S-400'ler ile F-35 savaş uçaklarının Suriye'de karşı karşı geldiklerini ve bunun tehlike yaratmayacağını ifade ediyor. (Suriye'de S-400 füzeleri bulunuyor. İsrail de F-35 ile Suriye'ye hava harekatı yapıyor.)

Bu görüşe karşı çıkanlar, iki sistemin aynı ülkede aktif şekilde kullanılmasının F-35 gizli teknolojilerinin Rusya'nın eline geçmesinin büyük risk olduğunu belirtiyor.

YAPTIRIM SÜRECİ BAŞLARSA…

S-400 alımı halinde Türkiye'ye karşı hukuki bir süreç başlatılması mümkün.

Türkiye, F-35 projesi kapsamında uçağın 937 farklı parçasının üretimini yapıyor. Nitekim, ABD Türkiye'nin S-400 alması halinde F-35 projesinden çıkarılmasını istedi.

Türkiye'ye S-400'ler gelir gelmez, yaptırım süreci de devreye girecek. Yaptırımlar arasında tüm Türk halkının hayatına dokunabilecek kadar ağır olanlar da yer alıyor.

Mesela, Türkiye'nin tüm Amerikan finans sisteminden çıkarılması gibi ağır etkileri olabilecek yaptırımlar da var Sürecin başladığının duyurulmasının bile yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışını etkileyebileceği, Türk ekonomisi üzerinde olumsuz baskı kurabileceği belirtiliyor.

ABD yönetimi, Türkiye'nin S-400 alımına karşılık “havuç ve sopa” politikası izliyor; “Sopa” olarak yaptırım paketinin işaretlerini verirken “havuç” olarak ise Türkiye'ye S-400 benzeri bir füze sistemi olan Patriot satışı önerisi yapılıyor. Haziran ayı başına kadar süreli olan bu öneride, büyük ölçüde teknoloji transferinin yanı sıra, ortak üretim unsuru da bulunuyor. Ancak 2019 içinde Patriot teslimi bu öneri paketinde yer almadı. Türk hükümeti, henüz bu öneriye de yanıt vermedi.

ABD'nin S-400 alımına karşılık F-35 programından Türkiye'nin dışlanmasını ortaya koyması, Ankara'nın “ortak bir komite kurup, iki silah sisteminin etkileşimini inceleyelim” teklifi yapmasına neden oldu.

Ancak Amerikan tarafı, bu komitenin kurulması için öncelikle Ankara'nın S-400 füze sistemlerini almayı ertelediğini açıklamasını şart koştu. Türkiye bu şartı yerine getirmediği için de ortak teknik komite kurulması önerisi henüz yaşama geçirilemedi.

S-400 füze sistemleri, Amerikalıların Türkiye'ye önerdiği Patriot sistemlerine göre daha gelişmiş bir teknoloji içeriyor. Ancak NATO ülkelerince kullanılan Patriot sisteminin, Türkiye'deki milli sistemin yanı sıra, NATO radar sistemine de bağlanacak olması, Patriotların olası etkileri açısından önemli bir artı olarak ifade ediliyor.