32 bin göçmenin nerede olduğunu bilmiyoruz

Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanı Notis Mitarakis iltica ve göç stratejisiyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Mitarakis yaptığı konuşmada “Sığınma başvurusu onaylanmayan binlerce göçmenin tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdiye kadar 32.574 göçmenin yaptıkları sığınma talebine olumsuz bir yanıt aldıktan sonra ne yaptıklarını bilmiyoruz. Avrupa olarak dış sınırlarımızda kaybedersek, iç sınırlarımızda kaybedeceğiz. Birincil akışlar kaçınılmaz olarak ikincil akışlar oluşturur” diye konuştu.

YUNANİSTAN'DAKİ RESMİ GÖÇMEN SAYISI 84 BİN

Yılbaşından bu yana Ege'deki adalardan 31 bin göçmenin Atina'ya transfer edildiğini söyleyen Mitarakis sözlerinin devamında ise “Göçmenlerin elbette yasa dışı olarak ülkemkizden8 çıkmasını istemiyoruz. Ancak olanında bu olduğunu kabul etmek zorundayız. Her ay kaç kişinin bu ülkeyi terk ettiğini bilmiyoruz. Bugüne kadar 84 bin göçmenin sığınma talebine olumlu yanıt verdik. Şu anda Yunanistan'da olan göçmenlerin resmi sayısı budur. 15 Ocak 2021 tarihine kadar elektronik kimlikler verildikten sonra göçmenlerin takibi daha rahat olacak” ifadelerini kullandı.