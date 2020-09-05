AB Konseyi Başkanı’ndan ortalığı karıştıracak Türkiye çıkışı: Ya havuç ya sopa

Reuters’a konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime ilişkin ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı.

AB ülkesi liderinin 24-25 Eylül’de bir araya geleceği toplantıya ev sahipliği yapacak olan Michel, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenliğine olan desteğinin yeniden altını çizeceğini belirtti.

‘SAYGI GÖRMEK İSTİYORUZ’

Michel, “Havuç ve sopa yaklaşımını içeren dış politikamızdaki araçları tespit edeceğiz; ilişkileri geliştirmek için hangi araçlara sahip olduğunu ve bize saygı gösterilmemesi halinde hangi araçlarla karşılık vermemiz gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Saygı görmek istiyoruz” diye konuştu.

Zirveden önce Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Malta'yı ziyaret etmeyi planlayan Michel, taraflar ve NATO'nun da katılımıyla Doğu Akdeniz konusunda bir uluslararası konferans düzenlenmesi teklifinde bulundu.

‘BÖYLE DEVAM EDEMEZ’

Böyle bir konferansın “bölgede gerilimi düşürmenin ve diyalog kanalı sunmanın en iyi yolu olabileceğini” kaydeden Michel, bu fikrini Atina ve Ankara'yla da paylaştığını söyledi. Michel, “Son birkaç haftada olanlar bu şekilde devam edemez” ifadesini kullandı.