ABD Başkanlık Seçimi’nde son dakika… Fark kapanıyor

Corona virüsü ve sistematik ırkçılık gölgesinde sandık başına giden ABD, tarihinin en gergin seçim sürecini yaşıyor… Corona virüsü salgını sebebiyle posta yoluyla gönderilen oylarda patlama yaşanmasıyla birlikte oy sayım süreci de uzadı. Birçok eyalette sandıklar açıldı ve sonuçlar açıklandı fakat Kuzey Carolina, Georgia, Pennslyvania ve Nevada’da henüz oy sayım işlemi bitmedi.



Fakat ABD basını bu eyaletlerde yeni sandıkların açılmasıyla birlikte önde götüren adayların rakiplerine attığı farkın da azaldığını yazdı.

POSTADAN BIDEN ÇIKIYOR

Oy sayım işleminin devam ettiği ve kazanan adayın Seçiciler Kurulu’na 20 delege gönderme hakkı elde edeceği Pennsylvania’da Donald Trump bir süre önde götürüyordu. Fakat posta yoluyla gönderilen oyların sayımı devam ederken Demokratlar’ın adayı Joe Biden aradaki farkı kapatmaya başladı…

Posta yoluyla gönderilen oyların yüzde 60 ile yüzde 90’ından Joe Biden çıkarken, Demokrat aday Trump’a yaklaşık 26.000 oy daha yaklaştı. Eyalette ilk olarak sandığa giden seçmenin oyları sayıldığı için Trump, Pennsylvania’da büyük bir farkla önde olduğunu söylemişti.

GEORGIA’DA RESMEN EŞİTLİK VAR

Oyların sayımının yüzde 99 tamamlandığı Georgia’da ise resmen bir eşitlik var…

Daha önce Trump’ın ciddi bir oy farkıyla önde olduğu eyalette adaylar yüzde 49’da kilitlendi. Wall Street Journal’ın paylaştığı güncel verilere göre Trump oyların yüzde 49.4’ünü alırken Biden da oyların yüzde 49.36’sını almış durumda. Trump yaklaşık 1900 oy ile Biden’ın önünde devam ederken fark kapanmaya devam ediyor.

TRUMP DA FARKI KAPATIYOR

Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ın önde götürdüğü Arizona’da da Trump farkı kapatmaya başladı… Birçok kaynak tarafından Biden’ın zaferini ilan ettiği Arizona’da, Cumhuriyetçiler’in yoğun olduğu bölgelerdeki sandıklar açıldıkça aradaki fark erimeye başladı.

Arizona’da Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen Maricopa’da sandıkların açılmasıyla birlikte Trump, Biden ile arasındaki farkı kapattı. Trump şu an güncel verilere göre Biden’ın yaklaşık 46.000 oy gerisinde kaldı.