ABD’de salgınla mücadelenin bir numarası Fauci: Bir daha asla el sıkışmayın

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa ve ABD’de hızla can almaya devam ediyor. Vaka sayısında birinci can kaybında ise ikinci sırada olan ABD’de tablo giderek ağırlaşıyor.

Ülkede son olarak paylaşılan verilere göre 460 binin üzerinde vaka 16 bin 500’ün üzerinde de ölüm kayıtlara geçti. Hastalıkla mücadelede en önemli isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci ise çarpıcı açıklamalarına devam etti.

Wall Street Journal gazetesinin podcast yayınına konuşan Fauci, salgın ve sonrasıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Fauci, nisan ayı sonunda ‘tünelin ucunda bir ışık’ görmeyi beklediğini söyledi. Salgın sona erse bile bazı alışkanlıkları geride bırakmak gerektiğini belirten Fauci, “Bir daha asla el sıkışmayabiliriz. Bu corona virüsünün yanı sıra diğer bulaşıcı hastalıkları da önler” dedi.

Beyaz Saray’daki süreçle de ilgili bilgi veren Fauci, “Başkan’ın etrafında olduğumuzda onu tehlikeye atmadığımızdan emin olmalıyız. Bu nedenle bize sürekli testler yapılıyor. Günde 8-9 kez ateşim ölçülüyor. Girdiğin her farklı odada bu tekrarlanıyor” diye konuştu.