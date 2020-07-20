ABD’de yapılan bir araştırma ortaya koydu: İşsizlik ve kriz ömrümüzden çalıyor!

Corona ile hemen her aileden bir kişi gelir kaybına uğrarken, işsizlik ve ekonomik krizin yaşam süresini kısalttığı kanıtlandı…

Amerika'da 50-104 yaş aralığında 13 bin 611 kişi üzerinde araştırma yapıldı. Kişilerin ölüm nedenleri ile kişilik özellikleri incelendi. Yaşam süresini belirlemede etkin olabilecek 57 kişilik, davranış, ekonomik, sosyal özellik de irdelendi.

6 yıl süren araştırmanın sonucuna göre; finansal zorlukların ve işsizliğin insan ömrünü kısaltan en önemli faktörler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Yaşam süresini en çok kısaltan ilk 5 faktör ise şöyle açıklandı: Sigara içiyor olmak, boşanmış olmak, aşırı alkol tüketimi, finansal zorluk içinde olmak ve işsizlik öyküsü.

Türkiye'de 4 milyonu aşkın işsiz ve ekonomik krizden dolayı geleceğini göremeyen milyonlar var.

İŞTE O FAKTÖRLER

1. Sigara içiyor olmak

2. Boşanmış olmak

3. Aşırı alkol kullanımı

4. Finansal zorluk çekmek

5. İşsizlik yaşamak

6. Eskiden sigara geçmişi

7. Yaşamdan keyifsizlik

8. Hiç evlenmemiş olmak

9. Gıda yardımı almak

10. Negatif düşünmek