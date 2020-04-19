ABD’den kafaları karıştıran açıklama: Gıda paketlerini silmeyin

738 binden fazla insanın hastalandığı ve 39 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği ABD’den corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi… ABD SağlıK Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) bir açıklama yaparak, marketlerden alınan gıda ürünlerinin paketleriyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

FDA’nın yaptığı açıklamada, dışarıdan alınan gıda ürünleri ve evcil hayvan mamalarının paketlerinden corona virüsü bulaşma ihtimaline dair bir araştırma yapılmadığı belirtildi. İnternet sitesinde paylaşılan açıklamada, “Tüketicilere, şu anda gıda ürünlerinin paketlerinden Covid-19 bulaştığına dair bir kanıt olmadığını tekrarlamak istiyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Corona virüsünün uzun saatler ve hatta günler boyunca bazı yüzeylerde kaldığına dair araştırmalara rağmen ABD Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması sosyal medyada kafaları karıştırdı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Solunum rahatsızlığına sebep olan corona virüsü insandan insana geçiyor ve gıdadan geçmiyor” açıklamasını yaptı. Alışveriş yaparken sosyal mesafeye dikkat edin. Eve geldikten sonra elinizi yıkayın ve aldıklarınızı yerleştirdikten sonra tekrar ellerinizi yıkayın” ifadesi yer aldı.

“İSTERSENİZ SİLEBİLİRSİNİZ”

FDA, corona virüsü günlerinde alışveriş yapacak kişilere öneride bulundu. FDA, “Alışverişe çıkmadan önce bir liste hazırlayın. Yüzünüze bir maske takın ya da mağazaya girerken yüzünüzü kapatın” önerilerini sıraladı.

FDA’nın açıklamasında, “Tekrar ediyoruz, gıda paketleri aracılığıyla Covid-19 geçtiğine dair bir kanıt yok. Fakat eğer isterseniz, ekstra önlem almak için paketleri silebilirsiniz ya da açık havada bırakabilirsiniz” denildi.