‘Afrika’nın en zengin kadını’ devletin parasıyla zengin olmuş!

Güney Afrika, Angola’nın eski Cumhurbaşkanı José Eduardo dos Santos’un en büyük çocuğu olan ve ‘Angola Prensesi’ olarak bilinen Isabel dos Santos hakkında çıkan haberlerle sarsıldı.

BBC’de yer alan habere göre, sızdırılan 700 bine yakın belge, Isabel dos Santos ve eşi Sindika Dokolo’nun devlet varlıkları üzerinden zengin olduklarını ortaya çıkardı. Belgelerde yer alan ifadeleri reddeden Isabel dos Santos, Angola’nın mevcut yöneticileri tarafından ‘cadı avına’ kurban gittiğini söyledi.

‘Luanda Sızıntıları’ ismi verilen söz konusu belgelerin, The Guardian gibi büyük gazetelerin içinde bulunduğu 37 medya kuruluşu tarafından araştırıldığı belirtildi.

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Angola’daki varlıkları dondurulan Isabel dos Santos, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle bir süredir İngiltere’nin başkenti Londra’da kalıyor.

Angola’da yürütülen soruşturmalarda, Isabel dos Santos hakkında haksız kazanç elde etmek, devlet hesabından özel şirketlere şüpheli ödemeler yapmak, sahte fatura düzenlemek gibi suçlamalar yer alıyor.