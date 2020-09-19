Alman Büyükelçi’den tepki çeken açıklama: AB Türkiye’ye sopasını gösterecek

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde tansiyonu yükselten açıklamalar yapılmaya devam ediyor. 24-25 Eylül’de AB liderlerinin bir araya geleceği zirve öncesi, bu kez açıklama Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel’dan geldi.

Reichel, Türkiye’yle ilgili skandal benzetmeler kullandı. Yunanistan Parlamentosu Avrupa Daimi Komitesi’nde konuşan Reichel, “Karşımızda zor bir komşu var. Bu bir sorun çünkü sadece Türkiye değil başka bir zorlu komşu olan Rusya da var. Türkiye’yi ikna etmek zorundayız. Mesele nasıl ikna edeceğimiz. Bence doğru cevap havuç ve sopa yaklaşımı. AB Konseyi çok yakında Türkiye’ye sopasını gösterecek” diye konuştu.

Reichel, dönem başkanlığına vurgu yaparken, “Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Almanya dönem başkanlığı için Türkiye meselesi çok önemli. Bu mesele dönem başkanlığımıza başlarken sunduğumuz raporda yer almıyor. Çünkü zaman içinde işler değişti” ifadelerini kullandı.

‘MERKEL VE MAAS YAKINDAN İLGİLENİYOR’

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Reichel, “Başbakan Merkel askeri çatışmanın önlenmesini, gerilimin azaltılmasını ve deniz yetki alanlarının barışçıl bir şekilde belirlenmesini kişisel meselesi olarak görüyor. Ve şimdiye kadar da bir miktar başarı elde etti. Araştırma gemisi Oruç Reis, Meis’ten çekildi. Yakında bir sonraki aşama olan istikşafi görüşmelere geçeceğiz” dedi.

MICHEL DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Havuç ve sopa yaklaşımını geçtiğimiz günlerde AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gündeme getirmişti. Michel, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Havuç ve sopa yaklaşımını içeren dış politikamızdaki araçları tespit edeceğiz; ilişkileri geliştirmek için hangi araçlara sahip olduğunu ve bize saygı gösterilmemesi halinde hangi araçlarla karşılık vermemiz gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Saygı görmek istiyoruz” diye ifadelerini kullanmıştı.