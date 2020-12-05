Alman Dışişleri Bakanı Maas’tan Türkiye çıkışı: Boşluk bırakamayız

Türkiye’nin özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı sert çıkışlarda bulunan ve Ekim ayında yapacağı Türkiye ziyaretini de iptal eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulundu.

ABD’de Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın seçimleri kazanmasını ve Avrupa’yla olası ilişkilerini değerlendiren Maas, konuyu Türkiye’ye de getirdi.

Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapması beklenen Antony Blinken’le konuşup konuşmadığı sorulan Maas, “Biden görevi 20 Ocak’tan itibaren devralacak. Washington’ın bu süreçle ilgili belli kuralları var. O yüzden herhangi bir iletişim olmadı” dedi.

‘ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK’



Daha önce Blinken’le yüz yüze hiç karşılaşmadığını belirten Maas, “Bir araya gelmedik ancak, Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldığı önceki dönemde yaptıklarını takip ettim. Blinken, uluslararası iş birliği ve sorumluluğa adanmış biri. Bunu çok uzun zamandır bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK’



ABD’nin yeni yönetiminden umutlu olduğunu vurgulayan Maas, “ABD’nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek. Çünkü her iki taraf da iş birliği yaklaşımını savunuyor. Avrupa ve ABD’nin stratejik olarak yeniden daha yakın çalışmaya ihtiyacı var. Libya ve Suriye’de, Türkiye ve Rusya’nın doldurduğu bir boşluğu tekrar bırakamayız. Otokratik aktörlere oyunları için yer bırakamayız. Biz Avrupalılar olarak barışın, demokrasinin ve insan haklarının garantörü olmak için üzerimize düşen hazırlığı yaptık” dedi.