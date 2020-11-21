Alman vekiller harekete geçti: Türkiye’ye karşı silah ambargosu teklifi

Almanya’da muhlefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye’ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise birer teklif sundu.

Sol Parti’nin hazırladığı ve “Türkiye’ye silah yok” başlıklı teklif bu hafta Federal Meclis’e gönderildi. Önümüzdeki hafta da meclis gündemine alınması bekleniyor. Her iki partinin çoğunluğu sağlamaları zor olsa da, sunulan tekliflerle konu Federal Meclis’in gündemine taşınmış oldu.

Sol Parti’nin hazırladığı ve meclise önceki gün gönderilen teklifte, Ankara’nın modern silah sistemlerine sahip olmak istediği, geniş ve bağımsız bir askeri endüstri inşaa etmeyi hedeflediği, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan büyük cihazların imalatı ile savaş tankı, uçağı, orta menzilli füze, insansız hava aracı (İHA) ve denizaltı üretim kapasitesini genişletmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

9 YILDA 33 ASKERİ İHRACAT



DW Türkçe’nin aktardığı teklifte, federal hükümetin onayladığı askeri ihracat izinleri sayesinde Alman şirketlerin Türkiye’ye 12 milyon 800 bin euro değerinde parça ve donanım sattığını ve bu sayede Türkiye’nin bir İHA donanması kurduğu belirtiyor. 2009-2018 yılları arasında verilen 33 satış onayı ile yollanan malzemelerin askeri İHA donanımında kullanılan türden olduğu savunuluyor. Sol Parti, teklifinde “Ankara’nın Türkiye’nin güneydoğusunda Kürtlere yönelik yürüttüğü savaşta, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde ve Libya’da askeri İHA’lar kullandığını kaydedip aynı şekilde Dağlık Karabağ’da da Türk askeri İHA’ların görev aldığına dair raporlar bulunduğunu” öne sürüyor.

GAZ FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER



Sol Parti’nin hazırladığı teklifte, özellikle yaz aylarında Yunanistan-Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetleri ve kıta sahanlığı tartışması nedeniyle artan tansiyona dikkat çekiliyor ve Türkiye’nin bu çalışmalarında savaş gemilerini de görevlendirdiği belirtiliyor.

Bu nedenle de Yunanistan’ın Almanya’dan denizaltı satışlarına eleştiri getirdiği ve durdurulmasını talep ettiği belirtiliyor. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talep ettiği hatırlatılıp Almanya ile Macaristan, İtalya, İspanya ve Malta’nın bunu bloke ettiği vurgulanıyor.

AB’YE DE DESTEK VERECEKLER

Hazırlanan teklifteki talepler şöyle sıralanıyor:

– Türkiye’ye her türlü silah, mühimmat, teknik malzeme, parça ve know-how transferini durdurmak ve daha önce onaylanmış askeri ihracat izinlerinin iptal edilmesi,

-Türkiye’ye silah ambargosunu delecek yasal boşlukların kapatılması, Türkiye’de yapılan Almanya lisanslı üretimin ve Alman şirketlerin Avrupa’daki yan kuruluşları veya şirketleri üzerinden yapılan ihracatın yasaklanması,

– Macaristan, İtalya, İspanya ve Malta’nın silah ambargosunu reddeden tutumuna karşı tavır alma ve AB’nin Türkiye yönelik silah ambargosu kararı almasını destekleme.

YEŞİLLER’İN ODAĞI DENİZALTI

Muhalefetten Yeşiller partisi de benzer bir önergeyi geçen ay federal meclise gönderdi. Onların hazırladığı ve “Türkiye’ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin” başlıklı teklif, Alman hükümetinin son dönemde Türkiye’ye sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı malzeme satışı yapıldığına dair açıklaması nedeniyle bu alana odaklanıyor. Ancak Yeşiller’in hazırladığı teklif de Sol Parti’ninki gibi temelde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını hedefliyor.

Almanya, 2008 yılında Türkiye ile 214 tipi altı denizaltı satışı için anlaşma imzaladı. Almanya’da yasalara göre Alman şirketlerinin başka ülkelere askeri silah ve teçhizat satışı, Alman hükümetinin onayı ile yapılıyor.