Artan gösteriler üzerine yasak geldi! Başbakan göstericilere sitem etti

Önceki gece başkent Belgrad’da çıkan olaylarda birçok gösterici yaralanmış ve bazı araçlarla dükkanlara zarar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in corona salgını nedeniyle gösterilerin ertelenmesi talebi de karşılıksız kalmış sokaklar polisler ile göstericiler arasında paylaşılmıştı.

Eylemlerde biber gazı ve tazyikli su kullanan polisin zaman zaman müdahalede aşırıya kaçtığı eleştirileri yapılmıştı.

Gelişmelerin ardından Başbakan Ana Brnabic virüsün yayılımını hızlandıran gösterilere daha fazla izin verilmeyeceğini açıkladı.

Başkentte 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

BELGRAD’DAKİ SAĞLIK SİSTEMİ LİMİTLERİNİ ZORLUYOR

Belgrad’daki sağlık sisteminin limitlerde ilerlediğine dikkat çeken Başbakan Brnabic, “Gördüklerime anlam veremiyorum” açıklamasında bulundu.

Gösterici gruplar, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla sokaklara iniyor.

Belgrad’ın yanı sıra Nis, Kragujevac ve Novi Sad gibi diğer şehirlerde de gösteriler düzenlendi.

Ülkede 17 binden fazla vaka tespit edilmiş durumda ve 350’den fazla can kaybı var.