Atık su araştırmalarında flaş sonuç: Corona Mart 2019 örneğinde tespit edildi

Daha önce İtalyan bilim insanları da benzer bir yöntem izlemiş ve Milano’daki atık su örneklerini incelemişti. İncelemeler sonucunda İtalya’da Aralık ayındaki örneklerde corona virüsüne rastlandığı bildirilmişti.

Bu sefer ise İspanyol bilim insanları benzer bir incelemede bulunarak 12 Mart 2019’daki atık su örneklerinde corona virüsüne rastladıklarını duyurdu.

İspanya’daki ilk resmi vakanın geçtiğimiz Ocak ayının sonunda görülüğü biliniyor.

OCAK 2018-ARALIK 2019 ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Nisan ayının ortasından beri İspanya’daki büyük şehirlerin atık suları üzerinde inceleme yapan uzman ekip ilk vakanın görüldüğü Ocak ayının da öncesinde alınan atık su örneklerini inceledi.

Ocak ayındaki incelemeler sırasında 15 Ocak 2020’de alınan bir atık su numunesinde corona virüse rastlandı. Bu sonuç virüsün ülkedeki ilk resmi vakadan günler önce atık sularda bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanların Ocak 2018’den Aralık 2019’a kadar geçen sürede alınan numunelerde yaptığı analizlerde de birçok örnekte, Mart 2020’deki atık sularda bulunan corona virüsünün genomuna benzer bir çeşit corona virüsü bulunduğu belirtildi.

Catalannews’deki habere göre, araştırmaya liderlik eden Albert Bosch, çok düşük seviyede de olsa SARS-CoV-2 virüsü testlerinin pozitif çıktığını ifade etti.