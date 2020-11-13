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Avrupa’da remdesivir alarmı: Rutin olarak kullanmayın

Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM), ABD'li Gilead şirketi tarafından geliştirilen remdesivirin yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarında rutin bir tedavi olarak kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:07, 13/11/2020
Haberler Dünya
Avrupa’da remdesivir alarmı: Rutin olarak kullanmayın

Dünya genelinde COVID-19 hastalarını tedavisinde kullanımına onay verilen ilaçlar yalnızca Veklury olarak da bilinen remdesivir ve bir steroid olan deksametazondan oluşuyor.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan denemeler 15 Ekim’de remdesivirin çok az ya da hiç etkisinin olmadığını göstererek diğer denemelerle çelişkili sonuçlar verdi.

ESICM Başkanı Jozef Kesecioğlu, Reuters’a yaptığı açıklamada DSÖ’nün denemelerinden elde edilen geçici veriler ışığında, “Remdesivir COVID-19 hastalarında rutin bir şekilde kullanılmaması gereken ilaç olarak sınıflandırıldı” dedi.

GILEAD: YARARI GÖRÜLDÜ

DSÖ’nün bulgularına şüpheyle yaklaşan Gilead e-posta yoluyla yaptığı açıklamasında, “Pek çok rastgele, kontrollü denemelerden elde edilen sağlam sonuçlara dayanarak ön saflarda mücadele eden doktorların Veklury’nin klinik yararlarını gördüğüne inanıyoruz” dedi.

ESICM, 120 üzeri ülkedeki binlerce anestezi uzmanı, solunum doktoru, hemşire ve diğer yoğun bakım uzmanlarını temsil ediyor.

Doktorlar ve hastanelerin, örgütün tavsiyesine uyma yükümlülüğü yok ancak bu tavsiye remdesivirin kullanımını azaltabilir. Remdesivir şu anda 50’den fazla ülkede kullanımı için yetkiye sahip.

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