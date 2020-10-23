Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan ile ABD arasında kritik görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Güncellenme: 19:18, 23/10/2020
Haberler Dünya
Azerbaycan ile ABD arasında kritik görüşme

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, ülkeler arası diplomasi trafiği de devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü, Ermenistan tarafının yapıcı olmayan politikası, Azerbaycanlı sivillerin hedef alınması ve Ermenistan'ın yurt dışından paralı asker ve teröristleri getirerek savaşa dahil etmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Bakanlık, görüşmede ayrıca Azerbaycan-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığını açıkladı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirAzerbaycan'da bomba gelişme: Özel Kuvvetler Laçin koridoruna girdiAzerbaycan'da bomba gelişme: Özel Kuvvetler Laçin koridoruna girdi

İlginizi ÇekebilirErdoğan ve Ruhani'den Azerbaycan görüşmesiErdoğan ve Ruhani'den Azerbaycan görüşmesi
ABD asker Azerbaycan bomba Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Ermenistan İran Recep Tayyip Erdoğan Suriye TAyyip Erdoğan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more