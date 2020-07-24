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Bakan ile yemekteyken coronaya yakalandığını öğrendi!

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Ofis Başkanı Hadi Hashem, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yemekte olduğu sırada corona virüsüne yakalandığını öğrendi.

19:27 -
Haberler Dünya
Bakan ile yemekteyken coronaya yakalandığını öğrendi!

Lübnan'da corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Ofis Başkanı Hadi Hashem, corona virüsüne yakalandı. Hashem, virüse yakalandığını Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yemekte olduğu sırada öğrendi.

“HIZLICA YEMEĞİ TERK ETTİM”

Başkan Hadi Hashem yaptığı açıklamada, “Öğle yemeğinde olduğum sırada hastaneden test sonucumun pozitif çıktığına dair telefon aldım. Test sonucumu öğrendikten sonra hızlıca yemeği terk ettim ve herkesi bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.

Foto: Reuters

“BEKLENMEDİK BİR TEST SONUCU İLE KARŞILAŞTIM”

Hadi Hashem, 27 Temmuz'a kadar evde karantina altında olacağını ifade ederken, “Beklenmedik bir test sonucu ile karşılaştım. Fakat önemli olan virüs seviyesinin düşük olması ve bulaşıcı olmaması” dedi.

Olayın ardından Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti'ye yapılan corona virüsü test sonucu ise negatif çıktı. Ülkede toplam corona virüsü vaka sayısı 3 bin 260'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43'e yükseldi. (İHA)

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Son güncelleme: 19:31 24.07.2020
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