Biden’dan aşı itirafı: Aylar değil yıllar sürer

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’tan devralmak için adeta gün sayıyor. 20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden, önceliğini corona virüsüyle mücadeleye vermiş gibi görünüyor.

ABD’lilere görevdeki ilk 100 gününde coronayla yoğun mücadele sözü veren Biden, acı bir itirafta bulundu. Kış aylarının zorlu geçeceğini belirten Biden, aşılamanın başlamasıyla salgının bir anda biteceği algısını kırmaya çabalıyor.

20 MİLYON HEDEFİNİN ALTINDA



Delaware’de bir konuşma yapan Biden, ABD’de yıl sonuna dek 2 milyon kişinin aşılanmış olacağını söylerken, bu rakamın Donald Trump’ın yıl sonuna kadar vadettiği 20 milyonun altında kaldığını ifade etti. Biden, “Aşıyı dağıtma ve uygulama çabalarımız olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Şu anki hızda, Amerikan halkını aşılamak aylar değil yıllar alacak” dedi.

Öte yandan Biden, Kongre’ye aşı dağıtımını hızlandırmak, testleri artırmak ve okulların yeniden açılmasını sağlamak için harcamaları önemli ölçüde artırmak istediği mesajını verdi.