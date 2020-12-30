Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Biden’dan aşı itirafı: Aylar değil yıllar sürer

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş Başkan Joe Biden, aşılama süreciyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Biden, mevcut aşı dağıtım hızı göz önüne alındığında nüfusun büyük bölümünün aşılanmasının yıllar alabileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:37, 30/12/2020
Haberler Dünya
Biden’dan aşı itirafı: Aylar değil yıllar sürer

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’tan devralmak için adeta gün sayıyor. 20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden, önceliğini corona virüsüyle mücadeleye vermiş gibi görünüyor.

ABD’lilere görevdeki ilk 100 gününde coronayla yoğun mücadele sözü veren Biden, acı bir itirafta bulundu. Kış aylarının zorlu geçeceğini belirten Biden, aşılamanın başlamasıyla salgının bir anda biteceği algısını kırmaya çabalıyor.

20 MİLYON HEDEFİNİN ALTINDA

Delaware’de bir konuşma yapan Biden, ABD’de yıl sonuna dek 2 milyon kişinin aşılanmış olacağını söylerken, bu rakamın Donald Trump’ın yıl sonuna kadar vadettiği 20 milyonun altında kaldığını ifade etti. Biden, “Aşıyı dağıtma ve uygulama çabalarımız olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Şu anki hızda, Amerikan halkını aşılamak aylar değil yıllar alacak” dedi.

Öte yandan Biden, Kongre’ye aşı dağıtımını hızlandırmak, testleri artırmak ve okulların yeniden açılmasını sağlamak için harcamaları önemli ölçüde artırmak istediği mesajını verdi.

İlginizi ÇekebilirMutasyonlu virüste beklenen oldu... ABD'de ilk vaka ortaya çıktıMutasyonlu virüste beklenen oldu... ABD'de ilk vaka ortaya çıktı
ABD Corona Donald Trump İngiltere uygulama
Yayınlanma Tarihi:09:29,