Bilim dünyası korku içinde: Pfizer’ın Covid-19 aşısı olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Corona virüsü aşıları dünyanın birçok bölgesinde kullanılmaya başlanırken iki Türk bilim insanının kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı…

ABD’nin Alaska eyaletindeki Juneau kentindeki Bartlett Bölge Hastanesi’nde görevli bir sağlık çalışanı Pfizer ve BioNTech’in corona virüsü aşısını oldu. Salı akşamı diğer meslektaşlarıyla aşı olan kadın çok kısa bir süre içerisinde ağır alerjik tepki verdi.

10 DAKİKADA FENALAŞTI

Hastanede bakıma alınan orta yaşlı kadının daha önce hiç alerjisi bulunmadığı belirtildi. Yoğun bakıma kaldırılacak kadar ağır duruma gelen kadının solunum yollarının şiştiği ve cildinde izler çıktığı açıklandı.

İsmi açıklanmayan sağlık çalışanının aşı olduktan 10 dakika içinde fenalaştığını açıklayan yetkililer, alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmak için bir antihistamin aldığını da söyledi.

İNGİLTERE’DE DE BENZERİ OLDU

Sağlık çalışanı ile ilgilenen Dr. Lindy Jones, “Yüzünde ve göğsünde kızarıklıklar çıkmaya başladı. Kalp atışı çok yüksekti ve nefes darlığı yaşıyordu. Semptomları kısa sürdü fakat daha sonra tekrar ortaya çıktı. Geceyi yoğun bakımda geçirdi” açıklamasını yaptı.

Olay ile ilgili olarak Pfizer bir açıklama yaptı. Pfizer, yerel sağlık çalışanları ile çalıştıklarını ve yaşananları yakından takip ettiklerini duyurdu. Pfizer, “Gelişmeleri yakından izliyoruz ve bütün ağır alerjik reaksiyonları gözlemliyoruz. Paketleme dilinde gerekirse bunu ekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Daha önce Birleşik Krallık’ta da iki sağlık çalışanı benzer sorunlar yaşamıştı. ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi, alerjisi olan bireylerin aşı olmadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini duyurmuştu.