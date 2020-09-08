Bu da oldu: Bir günde hava sıcaklığı 30 derece düştü, kar yağdı

ABD tarihinin en karmaşık günlerinden birini yaşıyor… ABD’nin batısındaki California eyaleti orman yangınları ile mücadele ederken ülkenin ortasında yer alan Colorado’da mevsim normallerinin altında seyretti. Colorado’da birkaç saat içerisinde hava sıcaklığı yaklaşık 31 derece düştü.

33 derecelerden 2 dereceye düşen hava sıcaklığı beraberinde kar yağışını da getirdi. Eyaletteki Denver, Wyoming ve Cheyenne bölgelerinde kar yağışı başlarken, yetkililer uyarıda bulundu.

Bölgede aşırı sıcakların ardından kar yağışının başlaması üzerine yetkililer, “Kar yağışı ağaçlara ve binalara zarar verebilir. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelebilir” dedi.

Eyalet tarihindeki en erken kar yağışı olarak tarihe geçen doğa olayı ile ilgili meteoroloji uzmanları açıklama yaparak soğuk havanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu.