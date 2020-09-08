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Bu da oldu: Bir günde hava sıcaklığı 30 derece düştü, kar yağdı

Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi... ABD'nin Denver, Cheyenne, Wyoming bölgesinde birkaç saat içerisinde hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece düştü. Aşırı sıcakların ardından gelen kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr
10:19 -
Haberler Dünya
Bu da oldu: Bir günde hava sıcaklığı 30 derece düştü, kar yağdı

ABD tarihinin en karmaşık günlerinden birini yaşıyor… ABD’nin batısındaki California eyaleti orman yangınları ile mücadele ederken ülkenin ortasında yer alan Colorado’da mevsim normallerinin altında seyretti. Colorado’da birkaç saat içerisinde hava sıcaklığı yaklaşık 31 derece düştü.

Yoğun kar yağışı bölgede yaşamı zorlaştırdı.

33 derecelerden 2 dereceye düşen hava sıcaklığı beraberinde kar yağışını da getirdi. Eyaletteki Denver, Wyoming ve Cheyenne bölgelerinde kar yağışı başlarken, yetkililer uyarıda bulundu.

Pazartesi günü 33 derece olan hava sıcaklığı Salı günü 2 dereceye düştü.

Bölgede aşırı sıcakların ardından kar yağışının başlaması üzerine yetkililer, “Kar yağışı ağaçlara ve binalara zarar verebilir. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelebilir” dedi.

Eyalet tarihindeki en erken kar yağışı olarak tarihe geçen doğa olayı ile ilgili meteoroloji uzmanları açıklama yaparak soğuk havanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

ABD elektrik kesintisi kar yağışı küresel ısınma Meteoroloji Pazartesi salı
Son güncelleme: 10:25 08.09.2020
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