CIA’den kritik Çin iddiası: DSÖ’yü tehdit edip stok yaptılar

Corona virüsü Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarken kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 290 bini aşkın insanın ölümüne yol açan salgınla ilgili Çin’e yöneltilen suçlamaların ardı arkası kesilmiyor.

Virüs konusunda gerekli bilgilerin zamanında paylaşılmadığı yönünde eleştirilen Çin’le ilgili kritik bir iddia daha Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) geldi. ABD merkezli Newsweek dergisinin CIA raporuna dayandırdığı habere göre, Pekin yönetimi virüs ortaya çıktıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) tehditte bulundu.

‘İŞBİRLİĞİNİ KESERİZ’



DSÖ’nün küresel çapta acil durum ilan etmesinin önüne geçmek isteyen Çin, aksi takdirde virüsle ilgili işbirliği yapmayı bırakacaklarını bildirdi. Dergiye göre ocak ayında gerçekleşen bu pazarlık sonrası Çin, ABD ve diğer pek çok ülkeden koruyucu kıyafet ve tıbbi ekipman stoğu yaptı.

Newsweek söz konusu raporu iki istihbarat yetkilisine doğrulattığını öne sürerken, Çin’i virüsü yaymakla suçlayan Washington ile Pekin yönetimi arasında tansiyonun daha da yükselebileceğini yazdı.

‘Şİ CİNPİNG BİZZAT ARADI’



Newsweek’in gündeme getirdiği rapor, batılı istihbarat örgütleri tarafından ortaya atılan ikinci belge niteliğinde. Der Spiegel, Alman istihbaratına dayandırdığı haberinde, Çin lideri Şi Cinping’in DSÖ direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u bizzat arayarak baskı yaptığını iddia etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsüyle ilgili 30 Ocak’ta küresel çapta acil durum ilan ettiğini duyurmuştu.

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