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Çin’in bir skandalı daha ortaya çıktı! İlaç için başvuru yapmışlar

Corona virüsü salgınına karşı etkili olduğu belirtilen ve 8'i Almanya'da olmak üzere 150 hastanede uygulanmaya başlayan Remdesivir isimli ilacın 'etkisiz' olduğu yalanını ortaya atan ve hatalı bir araştırma yayınlayıp Dünya Sağlık Örgütü'nü yanıltan Çin'in gerçek amacı ortaya çıktı.

Ali GÜLEN
19:39 -
Haberler Dünya
Çin’in bir skandalı daha ortaya çıktı! İlaç için başvuru yapmışlar

Çin’in corona virüsü salgınını bildirmesinden hemen bir gün sonra, yani 21 Ocak 2020 tarihinde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in aracılığıyla, Remdesivir’in “Ticari olarak kullanımı” için patent başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Patent başvurusunun aynı anda Wuhan’daki gizli bir laboratuvar olan “Wuhan Institute of Virology” ile Çin Askeri Tıp Enstitüsü tarafından yapıldığı belirlendi.

VİRÜSÜN VARLIĞINI SAKLADILAR

Wuhan’daki bu laboratuvarın, yarasalar ve onlardan kaynaklı virüsler üzerinde çalıştığı ve corona virüsünün de buradan yayıldığı iddiaları halen dünyanın gündeminde. Çin’den sızan ve İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yayınlanan bilgilere göre, Çin hükümeti virüsten haberdar olmasına rağmen 6 gün boyunca virüsün varlığını sakladı. Bu iddaları güçlendiren bir diğer olay ise, bu konuyu dile getiren bazı Çinli doktorların, gazetecilerin ve avukatların ölmesi  ya da gözaltına alınması.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (Foto: Reuters)

İLAÇ SAVAŞI SÜRÜYOR

Remdesivir ilacını üreten ABD merkezli ilaç şirketi Gilead, patent başvurusunu 4 yıl önce yaptıklarını ve yasal prosedürün işlediğini açıkladı. Açıklamada başvurunun, Çin’in yaptığı başvurudan etkilenmeyeceği ve süreci yakından takip ettiklerini belirtildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Çin, geçtiğimiz günlerde “Remdesivir ilacı etkisiz” diye bir rapor hazırlamış ve bu rapor Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesinde yayınlanmıştı. Olayın ortaya çıkması üzerine DSÖ, özür dileyerek yazının siteden geri çekildiğini duyurmuştu.

ALMANYA İYİ HABERİ DUYURDU

Remdesivir ilacını corona hastaları üzerinde deneyen Düsseldorf Üniversite Kliniği'nden iyi haberler geldi. Klinikte çalışan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Torsten Feldt, Remdesivir ilacıyla ilgili “Umut etmek için iyi nedenlerimiz var. Gerçekten etkili” açıklamasını yaparken, Alman basını açıklamayı “Büyük Umut” manşetiyle duyurdu.

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Son güncelleme: 19:45 27.04.2020
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